Який штраф за тріщину на вітровому склі автомобіля — Finance.ua

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Який штраф за тріщину на вітровому склі автомобіля

Технології&Авто
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Який штраф за тріщину на вітровому склі автомобіля
Який штраф за тріщину на вітровому склі автомобіля
У правилах дорожнього руху є вичерпний перелік несправностей, з якими заборонена експлуатація автомобіля. Але тріщина на лобовому склі не входить до цього переліку, відповідно, штрафу за їзду з тріщиною на лобовому склі не передбачено — пише Дорожній адвокат.

Вимоги та обмеження

В Україні відповідно до закону від 05.06.2014 № 1315-VII при експлуатації колісних транспортних засобів обов’язково застосовуються національні стандарти та кодекси усталеної практики. Зокрема застосовуються національний стандарт ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби», а також Правила дорожнього руху, затверджені постановою КМУ від 10.10.2001 № 1306.
  • Згідно з п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 на вітровому склі колісних транспортних засобів не дозволено наявність сколів чи тріщин у зоні роботи склоочисників. Разом з тим, такі пошкодження не вважаються технічною несправністю автомобіля згідно з приписами ДСТУ 3649:2010.
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  • Перелік несправностей, з якими заборонена експлуатація автомобіля, наведено у пунктах 31.1, 31.3, 31.4 ПДР. Водночас правила дорожнього руху не передбачають рекомендацій чи заборон щодо експлуатації транспортних засобів із тріщинами на вітровому склі.

Чи можна їздити з тріщиною скла

Звісно, що наявність тріщини вітрового скла не впливає позитивно на оглядовість з місця водія. Однак правила дорожнього руху не визначають, що це є несправність, з якою заборонено керувати. Це пошкодження, яке бажано усунути, але керувати з ним не заборонено.

Поради водіям

У разі намагання інспектора оштрафувати за тріщину на вітровому склі, попросіть ого зачитати перелік несправностей, з якими заборонена експлуатація автомобіля. Якщо ж інспектор все ж виписав штраф його варто оскаржити.
За матеріалами:
Телеканал 24
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