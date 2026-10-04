Продажі нових авто в Україні скоротилися на 29% за рік

У вересні українці придбали 4 881 новий легковий автомобіль. Це на 29% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно із серпнем продажі скоротилися на 1%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Лідером українського ринку у вересні стала японська Toyota. За місяць продали 898 автомобілів цієї марки — на 9% більше, ніж у вересні торік.

Аналітики зазначають, бестселером місяця став кросовер Toyota Rav-4.

До ТОП-10 найпопулярніших увійшли:

Toyota — 898 авто (+9%); Skoda — 498 (+7%); Renault — 413 (-12%); Volkswagen — 329 (-55%); Byd — 267 (-73%); Hyundai — 259 (-25%); Suzuki — 210 (+21%); BMW — 182 (-50%); Mazda — 181 (-26%); Nissan — 133 (-1%).

Загалом від початку року українці придбали 48,6 тис. нових легковиків, що на 8% менше ніж торік.