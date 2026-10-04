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Продажі нових авто в Україні скоротилися на 29% за рік

Технології&Авто
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Найпопулярніші нові легковики в Україні
Найпопулярніші нові легковики в Україні, Фото: magnific
У вересні українці придбали 4 881 новий легковий автомобіль. Це на 29% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно із серпнем продажі скоротилися на 1%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Лідером українського ринку у вересні стала японська Toyota. За місяць продали 898 автомобілів цієї марки — на 9% більше, ніж у вересні торік.
Аналітики зазначають, бестселером місяця став кросовер Toyota Rav-4.
До ТОП-10 найпопулярніших увійшли:
  1. Toyota — 898 авто (+9%);
  2. Skoda — 498 (+7%);
  3. Renault — 413 (-12%);
  4. Volkswagen — 329 (-55%);
  5. Byd — 267 (-73%);
  6. Hyundai — 259 (-25%);
  7. Suzuki — 210 (+21%);
  8. BMW — 182 (-50%);
  9. Mazda — 181 (-26%);
  10. Nissan — 133 (-1%).
Загалом від початку року українці придбали 48,6 тис. нових легковиків, що на 8% менше ніж торік.
До цього Finance.ua зазначав, що за підсумками серпня 2026 року в країнах ЄС було реалізовано 708,2 тис. нових легкових авто. Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина, а найменшу кількість авто зареєстровано на Кіпрі.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
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