Штрафи за порушення ПДР у Румунії та Молдові: що треба знати — Finance.ua

Штрафи за порушення ПДР у Румунії та Молдові: що треба знати Сьогодні 20:06 — Особисті фінанси

Штрафи за порушення ПДР у Румунії та Молдові: що треба знати



Штрафи для водіїв у Європі варіюються залежно від країни, порушення і навіть від місця, де сталося правопорушення. Finance.ua розповідає , які існують особливості ПДР та на які штрафи можна «влетіти» у Румунії та Молдові.

Румунія

Особливості ПДР та суми штрафів:

у період з 1 листопада по 31 березня ТЗ має бути оснащений зимовими шинами. При цьому шиповані шини — заборонені, а ланцюги можна використовувати тільки в горах;

розмовляти телефоном під час руху за кермом — суворо заборонено;

максимальний рівень алкоголю в крові — 0.0 проміле;

не використання ременів безпеки та розмови телефоном під час керування авто караються накладенням штрафу у розмірі 60 євро;

якщо рівень алкоголю в крові становить менше 0.8 ‰, то штраф — від 603 до 1340 лей (130 — 270 євро) + позбавлення водійського посвідчення на термін до 90 днів;

якщо рівень алкоголю в крові перевищуватиме 0.8 ‰, то водія чекає позбавлення волі від 1 до 5 років.

Також потрібно враховувати, що штрафи в Румунії мають бальну систему: де штраф в 1 бал розраховується як 10% від мінімальної економічної заробітної плати в країні.

На деяких ділянках доріг всередині міст для транспортних засобів категорії А і В, можуть бути встановлені вищі обмеження швидкості, але не більше 80 км/год. Водночас за перевищення швидкісного режиму передбачено штрафи. Орієнтовні суми штрафів:

перевищення на 10−20 км/год — від 290 до 435 леїв (55−83 євро) + два штрафних бали;

перевищення на 21−30 км/год — від 580 до 725 леїв (110−138 євро) + три штрафні бали;

перевищення на 31−40 км/год — від 870 до 1160 леїв (166−223 євро) + чотири штрафних бали;

перевищення на 41−50 км/год — від 1305 до 2900 леїв (250−555 євро) + шість штрафних балів.;

перевищення на понад 50 км/год — від 9 до 20 штрафних балів (у перерахунку на гроші) + позбавлення прав на 90 днів.

Молдова

Особливості ПДР та суми штрафів:

ближнє світло фар у цій країні має бути включене завжди в період від 1 листопада до 31 березня, а також у темний час доби, у погану погоду та в тунелях;

відповідно до встановлених у Молдові правил дорожнього руху, світлопроникність лобового скла та передніх бічних вікон має бути не менше 70% (на задні обмеження не поширюються);

допустима концентрація алкоголю у крові: 0,3 проміле;

телефон за кермом у цій країні використовувати можна, але тільки з гарнітурою (навушники тощо);

перевищено допустимий рівень алкоголю в крові — штраф від 800 до 2 тис. євро та позбавлення права керування авто на період 2−5 років;

водій відмовився від проходження алкотесту — штраф 2 тис. — 2 300 євро (або неоплачувана робота 200−240 годин) та позбавлення права керування авто на 3−5 років;

штрафи за перевищення швидкості у Молдові варіюють від 20 до 100 євро (залежно від місця порушення та перевищеної швидкості).

Детальніше про штрафи в іншиї країнах Європи — читайте у статті за посиланням.

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