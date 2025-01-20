Підсумки автомобільного ринку 2024: що шукали та обирали українці торік (інфографіка) — Finance.ua

Підсумки автомобільного ринку 2024: що шукали та обирали українці торік (інфографіка) Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Підсумки автомобільного ринку 2024: що шукали та обирали українці торік (інфографіка), freepik

Український маркетплейс Auto.ria представив результати дослідження автомобільного ринку у 2024 році. Експерти маркетплейсу проаналізували, як змінювався попит і пропозиція на нові та вживані авто, а також яким моделям авто віддавали перевагу українці.

Вживані автомобілі

Цього року найбільше продавали вживані авто у Києві — 17,4%. Серед областей за пошуком лідирує Львівська область із показником 10%. Попит на вживані авто помітно збільшився наприкінці року.

У 2024 році українці найбільше шукали вживані авто у сегменті від 10 000 до 15 000 доларів США, а одразу за ним — у діапазоні до 4000 доларів США.

Інфографіка: Auto. ria

Як і минулого року, рейтинг найпопулярніших уживаних авто, які продавали та якими цікавились, майже сходиться. Першість за популярністю (продаж та пропозиції) займає Volkswagen Passat, далі — Skoda Octavia. На третій сходинці — Volkswagen Golf як найбільш продаване та Volkswagen Transporter як те, яким найбільше цікавились.

Інфографіка: Auto. ria

Аналіз популярності типу пального показує, що лідером за пошуковими запитами є дизельні авто (31,8%), далі — бензин (19,2%), а електро — 5,9%.

Країна-виробник, яка в лідерах серед уживаних авто, є Німеччина. Після неї йде Японія та Франція. Тенденція відповідає минулорічній.

Нові автомобілі

Пропозиція нових авто коливалась протягом 2024 року.

Що цікаво, найбільше нових авто у 2024 році українці шукали у ціновому сегменті понад 50 000 доларів США, вони становили 21,8% від пошукових запитів, одразу за ними — авто від 25 000 до 35 000 доларів США, їх шукали 20,4% користувачів.

Інфографіка: Auto. ria

Щодо популярності за типами пального, то найбільше розглядали бензинові нові авто — 52,3%, дизель — 26,4%, гібрид — 12,6% та електро — 8,6%.

Інфографіка: Auto. ria

Найпопулярнішим новим авто у 2024 за продажами є Toyota RAV4, а за пропозицією — Volkswagen Touareg.

Лідером за пошуковими запитами стали Renault Duster, Toyota RAV4 та KIA Sportage.

Інфографіка: Auto. ria

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, за підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Впродовж року кияни придбали — 25 тис. нових легкових авто, а на Київщині було зареєстровано — 5831 нове авто. Мешканці Дніпропетровщини купили — 5232 од. В Одеській області — 3618 од. На Львівщині — 3613 од. На ринках Києва, Дніпропетровської області та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.

Автомобільний ринок у 2024 році стрясали масштабні відкликання автомобілів. Десять найбільших автовиробників світу відкликали понад 25 мільйонів транспортних засобів через різні несправності, від проблем з електронікою до дефектів у конструкції. Лідером за кількістю відкликаних автомобілів у 2024 році стала Tesla.

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