ТОП-5 американських автомобілів, які краще купувати з пробігом — Finance.ua

ТОП-5 американських автомобілів, які краще купувати з пробігом Сьогодні 23:03 — Технології&Авто

ТОП-5 американських автомобілів, які краще купувати з пробігом

Американські автомобілі нерідко зустрічають скептицизм на ринку старих авто, але не варто їх списувати з рахунків. Навіть серед моделей, що швидко знецінюються, можна знайти справжні скарби. Саме тому такі авто краще не купувати новими, пише novosti-n.org.

Експерти GO виділили п’ять авто, на які варто звернути увагу на «вторинці».

Cadillac Escalade ESV

Амортизація: за 5 років втрачає до 59% своєї ціни.

Чому вигідно: потужність, статус і зручність.

Chevrolet Suburban

Модельні роки: надійні версії — 1998, 1999, 2006, 2010, 2013, 2017−19.

Чому вигідно: тяговітість, просторість.

Ford F-150

Амортизація: втрачає до 55% ціни за 10 років.

Чому вигідно: надійність і популярність.

Chevrolet Corvette

Модельні роки: 1990 C4 ZR-1 ($33,373), 2001 C5 Base ($14,093), 2002 C5 Z06 ($16,523).

Чому вигідно: статус, шанс на статус класика.

Buick Encore

Амортизація: втрачає до 51% через 5 років.

Чому вигідно: поєднання вартості та надійності.

Раніше фахівці назвали шість моделей , що ідеально підійдуть для міських поїздок.

Довідка Finance.ua:

У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами становили понад 65% ринку нових легкових авто. Про це повідомили в «Укравтопромі». Проте їхня частка знизилася на 7 відсоткових пунктів порівняно з 2023 роком і тепер складає 40%. Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%.

З січня по жовтень 2024 року в Україну імпортували 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 млрд.

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