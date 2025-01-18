ТОП-5 американських автомобілів, які краще купувати з пробігом — Finance.ua

ТОП-5 американських автомобілів, які краще купувати з пробігом
Американські автомобілі нерідко зустрічають скептицизм на ринку старих авто, але не варто їх списувати з рахунків. Навіть серед моделей, що швидко знецінюються, можна знайти справжні скарби. Саме тому такі авто краще не купувати новими, пише novosti-n.org.
Експерти GO виділили п’ять авто, на які варто звернути увагу на «вторинці».
Cadillac Escalade ESV
Амортизація: за 5 років втрачає до 59% своєї ціни.
Чому вигідно: потужність, статус і зручність.
Chevrolet Suburban
Модельні роки: надійні версії — 1998, 1999, 2006, 2010, 2013, 2017−19.
Чому вигідно: тяговітість, просторість.
Ford F-150
Амортизація: втрачає до 55% ціни за 10 років.
Чому вигідно: надійність і популярність.
Chevrolet Corvette
Модельні роки: 1990 C4 ZR-1 ($33,373), 2001 C5 Base ($14,093), 2002 C5 Z06 ($16,523).
Чому вигідно: статус, шанс на статус класика.
Buick Encore
Амортизація: втрачає до 51% через 5 років.
Чому вигідно: поєднання вартості та надійності.
Раніше фахівці назвали шість моделей, що ідеально підійдуть для міських поїздок.
Довідка Finance.ua:
- У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами становили понад 65% ринку нових легкових авто. Про це повідомили в «Укравтопромі». Проте їхня частка знизилася на 7 відсоткових пунктів порівняно з 2023 роком і тепер складає 40%. Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%.
- З січня по жовтень 2024 року в Україну імпортували 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 млрд.
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