ТОП-5 найкращих електромобілів для міста (фото) — Finance.ua

ТОП-5 найкращих електромобілів для міста (фото) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

Фахівці назвали шість моделей, що ідеально підійдуть для міських поїздок.

Про це пише AmperCar

1. BMW i3

Електричний хетчбек BMW i3 вирізняється стильним дизайном та практичністю. Потужність двигуна — 170 к.с., запас ходу в міських умовах досягає 128 км. Для подовження пробігу можна використовувати вбудований ДВЗ від скутера.

2. BYD Dolphin

Китайський виробник BYD виробляє компактний і стильний електрокар Dolphin, що ідеально підходить для міста. З довжиною всього 4,2 м він легко справляється з маневруванням у вузьких вуличках. Запас ходу сягає 426 км. Dolphin оснащений сучасними технологіями, включаючи тепловий насос та системи безпеки.

3. Citroën Ami

Цей компактний електрокар довжиною 2,4 м та шириною 1,39 м — знахідка для щільних міських вулиць. Ami розвиває швидкість до 45 км/год, що робить його ідеальним для коротких подорожей. Варіант Cargo дозволяє використовувати авто для комерційних цілей.

4. Dacia Spring

Бюджетна модель від румунського виробника обіцяє стати доступним вибором для мешканців міста. Dacia Spring оснащений двигуном на 44 к.с. та акумулятором на 26,8 кВт·год, що забезпечує до 230 км пробігу. Компактні розміри та місткий багажник роблять його універсальним рішенням.

5. Hyundai Ioniq 5

Електромобіль преміум-класу доступний у комплектаціях із батареями на 63 та 84 кВт·год, що забезпечує до 570 км ходу. Ioniq 5 відрізняється просторим салоном та сучасними функціями, включаючи кругове освітлення та систему допомоги у сліпих зонах.

Кожен із представлених електромобілів пропонує унікальні можливості, які дозволяють мешканцям міст насолоджуватися комфортною та екологічною мобільністю.

Довідка Finance.ua:

Світові продажі повністю електричних і гібридних транспортних засобів зростали сьомий місяць поспіль у листопаді, підскочивши на 32% у річному обчисленні, що є третім рекордним показником поспіль.

Продажі в Китаї зросли на 50% до 1,27 мільйона автомобілів. У США і Канаді продажі електромобілів зросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Європі — до 0,28 млн, що трохи нижче в річному обчисленні, але на 7,7% більше, ніж у жовтні.

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