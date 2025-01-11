У 2024 році бензинові автівки були найпопулярнішими серед українців — Finance.ua

У 2024 році бензинові автівки були найпопулярнішими серед українців Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

У 2024 році бензинові автівки були найпопулярнішими серед українців, Фото: freepik

У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами становили понад 65% ринку нових легкових авто.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Бензинові авто — лідери ринку

Моделі з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими серед українських водіїв.

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Проте їхня частка знизилася на 7 відсоткових пунктів порівняно з 2023 роком і тепер складає 40%.

Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%.

Гібриди збільшили свою присутність на ринку з 17,7% до 19,5%.

Електромобілі також показали зростання — їхня частка піднялася з 12% до 14,5%.

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Автомобілі з ГБО залишаються найменш популярними, охоплюючи менш як 1% ринку нових авто.

Лідери у кожному сегменті

У сегменті бензинових авто найпопулярнішою моделлю стала Mazda CX-5.

Серед дизельних автомобілів лідирує Renault Duster.

Найпопулярніший гібрид — Toyota RAV-4.

Серед електромобілів першість утримує Volkswagen ID.4.

Лідером серед авто з ГБО став Hyundai Tucson.

Нагадаємо, з січня по жовтень 2024 року в Україну імпортували 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 млрд.

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