У 2024 році бензинові автівки були найпопулярнішими серед українців — Finance.ua

У 2024 році бензинові автівки були найпопулярнішими серед українців
У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами становили понад 65% ринку нових легкових авто.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Бензинові авто — лідери ринку
Моделі з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими серед українських водіїв.
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Проте їхня частка знизилася на 7 відсоткових пунктів порівняно з 2023 роком і тепер складає 40%.
Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%.
Гібриди збільшили свою присутність на ринку з 17,7% до 19,5%.
Електромобілі також показали зростання — їхня частка піднялася з 12% до 14,5%.
Автомобілі з ГБО залишаються найменш популярними, охоплюючи менш як 1% ринку нових авто.
Лідери у кожному сегменті
- У сегменті бензинових авто найпопулярнішою моделлю стала Mazda CX-5.
- Серед дизельних автомобілів лідирує Renault Duster.
- Найпопулярніший гібрид — Toyota RAV-4.
- Серед електромобілів першість утримує Volkswagen ID.4.
- Лідером серед авто з ГБО став Hyundai Tucson.
Нагадаємо, з січня по жовтень 2024 року в Україну імпортували 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 млрд.
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