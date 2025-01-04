Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році — Finance.ua
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Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році

Технології&Авто
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Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році
Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році, Фото: freepik
З січня по жовтень 2024 року в Україну імпортували 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 млрд.
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
З цієї кількості новими були 13 684 авто, на які імпортери витратили $368 млн.
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Також було імпортовано 36 541 вживаних електромобілів. Митна вартість становила $730 млн.
Найбільше нових BEV в Україну завезли з Китаю.

Топ-5 країн — постачальників нових електроавто:

  1. Китай — 12 024 авто.
  2. Японія — 526 авто.
  3. Німеччина — 362 авто.
  4. Велика Британія — 269 авто.
  5. Бельгія — 216 авто.
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Лідером із постачання вживаних електромобілів стали США.

Топ-5 країн постачальників вживаних електроавто:

  1. США — 13 808 авто.
  2. Німеччина — 5 847 авто.
  3. Корея — 4 815 авто.
  4. Велика Британія — 3 497 авто.
  5. Китай — 2 288 авто.
Нагадаємо, у листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Уперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.
За матеріалами:
Finance.ua
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