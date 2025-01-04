Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році — Finance.ua

Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році
З січня по жовтень 2024 року в Україну імпортували 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 млрд.
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
З цієї кількості новими були 13 684 авто, на які імпортери витратили $368 млн.
Також було імпортовано 36 541 вживаних електромобілів. Митна вартість становила $730 млн.
Найбільше нових BEV в Україну завезли з Китаю.
Топ-5 країн — постачальників нових електроавто:
- Китай — 12 024 авто.
- Японія — 526 авто.
- Німеччина — 362 авто.
- Велика Британія — 269 авто.
- Бельгія — 216 авто.
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Лідером із постачання вживаних електромобілів стали США.
Топ-5 країн постачальників вживаних електроавто:
- США — 13 808 авто.
- Німеччина — 5 847 авто.
- Корея — 4 815 авто.
- Велика Британія — 3 497 авто.
- Китай — 2 288 авто.
Нагадаємо, у листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Уперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.
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