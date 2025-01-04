Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році — Finance.ua

Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році Сьогодні 21:24 — Технології&Авто

Нові та вживані електромобілі: з яких країн було імпортовано найбільше у 2024 році, Фото: freepik

З січня по жовтень 2024 року в Україну імпортували 50 225 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто склала майже $1,1 млрд.

Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

З цієї кількості новими були 13 684 авто, на які імпортери витратили $368 млн.

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Також було імпортовано 36 541 вживаних електромобілів. Митна вартість становила $730 млн.

Найбільше нових BEV в Україну завезли з Китаю.

Топ-5 країн — постачальників нових електроавто:

Китай — 12 024 авто. Японія — 526 авто. Німеччина — 362 авто. Велика Британія — 269 авто. Бельгія — 216 авто.

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Лідером із постачання вживаних електромобілів стали США.

Топ-5 країн постачальників вживаних електроавто:

США — 13 808 авто. Німеччина — 5 847 авто. Корея — 4 815 авто. Велика Британія — 3 497 авто. Китай — 2 288 авто.

Нагадаємо, у листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Уперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.

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