Експерт назвав найочікуваніший масовий електрокар 2025 року — Finance.ua

Експерт назвав найочікуваніший масовий електрокар 2025 року Сьогодні 01:24 — Технології&Авто

Експерт назвав найочікуваніший масовий електрокар 2025 року

Новий рік стане цікавим для спостереження за розвитком електромобільної галузі насамперед через очікуване скасування федерального податкового кредиту на купівлю електрокарів в США та боротьбу Євросоюзу з навалою китайського імпорту.

Також на ринку чекають велику кількість нових захопливих моделей електромобілів.

Найкращий електричний автомобіль 2025 року обрали фахівці Car Buzz, Chevrolet Bolt EV має з’явитися до кінця 2025 року.

2026 Chevrolet Bolt EV 2026 Chevrolet Bolt EV має з’явитися до кінця 2025 року.

Але, знаючи про манери General Motors щодо вчасного запуску продуктів, електрокар може надійти в продаж й у 2026 році.

Експерти вважають, що наступне покоління Bolt має потенціал стати найкращим масовим електромобілем.

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