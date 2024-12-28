Чому електромобілям шкодить тривалий простій — Finance.ua

Чому електромобілям шкодить тривалий простій Сьогодні 22:29 — Технології&Авто

Чому електромобілям шкодить тривалий простій

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Energy, показало, що літій-іонні батареї електромобілів можуть служити на 40% довше, ніж припускали виробники. Науковці проаналізували 92 комерційні батареї протягом двох років, використовуючи сценарії розрядки, наближені до реального використання, що дозволило отримати точніші результати.

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На відміну від стандартних лабораторних тестів, які включають циклічне заряджання та розряджання, нове дослідження враховувало реальні умови експлуатації: часті прискорення, гальмування з рекуперацією енергії, періоди зупинок і спокою. Ці фактори продемонстрували, що термін служби батарей збільшується в умовах повсякденного використання.

Сімона Онорі, старша авторка дослідження та викладачка Стенфордської школи сталого розвитку, зазначила, що час простою електромобіля впливає на знос батарей більше, ніж інтенсивність заряджання чи розряджання. Це особливо важливо для приватних користувачів, які рідше використовують свої автомобілі порівняно з комерційними.

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Крім того, ринок батарей порадував зниженням цін. У 2024 році їхня вартість впала на 20%, становлячи $115 за кВт⋅год. До 2026 року очікується зниження ціни нижче $100, а до 2030 року — до $69. Такі зміни зроблять електромобілі доступнішими, зрівнявши їх у ціні з машинами з двигунами внутрішнього згоряння.

Збільшений термін служби батарей і зниження їхньої вартості вирішують проблему запасу ходу та можуть прискорити масовий перехід на електромобілі, роблячи їх привабливішими для споживачів.

Ampercar За матеріалами:

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