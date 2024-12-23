Tesla подарувала покупцям Model S довічне право безкоштовної швидкої зарядки у мережі Supercharger — Finance.ua
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Tesla подарувала покупцям Model S довічне право безкоштовної швидкої зарядки у мережі Supercharger

Технології&Авто
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Tesla подарувала покупцям Model S довічне право безкоштовної швидкої зарядки у мережі Supercharger
Tesla подарувала покупцям Model S довічне право безкоштовної швидкої зарядки у мережі Supercharger
Tesla повідомила, що покупці Model S у США отримають довічне право безкоштовно користуватися станціями швидкої зарядки Supercharger.
Компанія ухвалила рішення повернути раніше скасовану пільгову політику з метою збільшити продажі Model S наприкінці цього кварталу. Продажі Tesla Model S/X у другому кварталі цього року становили приблизно 12 000−13 000 одиниць, що на 31−37% менше, ніж торік.
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Результати минулого кварталу були ще гірші. Tesla повідомила про постачання лише 22 915 автомобілів, крім Model 3 та Model Y. Зважаючи на те, що Tesla, можливо, поставила від 12 000 до 15 000 Cybertruck минулого кварталу, продажі Model S і Model X сягнули рекордно низького рівня — менш ніж 10 000 одиниць.
Варто зазначити, що Tesla скасувала довічне право власників Model S і Model X користуватися станціями швидкої зарядки Supercharger ще 2018 року.
За матеріалами:
Ampercar
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