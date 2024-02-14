Tesla розробляє найбільшу у світі зарядну станцію мережі Supercharger — Finance.ua
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Tesla розробляє найбільшу у світі зарядну станцію мережі Supercharger

Технології&Авто
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Tesla розробляє найбільшу у світі зарядну станцію мережі Supercharger
Tesla розробляє найбільшу у світі зарядну станцію мережі Supercharger
Tesla планує побудувати нову найбільшу в світі станцію зарядки Supercharger.
Немає сумніву, що Tesla має найкращу мережу зарядки, але компанії ще є що вдосконалювати. Йдеться навіть не лише про вдосконалення, а про розвиток відповідно до різних потреб зростаючого парку електромобілів у Північній Америці.
Користувачам потрібно більше станцій, з більшою кількістю розеток, з різними конфігураціями, щоб зробити їх доступними для нових типів транспортних засобів, які переходять на електротягу.
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Нову найбільшу станцію Supercharger побудують в Каліфорнії, США. Зарядка з’явиться в окрузі Керн, штат Каліфорнія. Відповідно до заявки на отримання дозволу на будівництво, на новій станції буде понад 160 портів Supercharger, що зробить її найбільшим Supercharger у світі.
Не відомо, коли станція буде готова, але вона точно обслуговуватиме інтенсивний рух між Північною та Південною Каліфорнією.
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Tesla раніше вже вклала значні кошти в цей маршрут. Фактично, нова станція буде розташована поблизу вже існуючої Tesla Kettleman City Supercharger, яка теж колись була найбільшою у світі Supercharger.
За матеріалами:
Autogeek
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