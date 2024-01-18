Tesla знизила ціни на автомобілі в Європі — Finance.ua

Tesla знизила ціни на автомобілі в Європі Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Tesla знизила ціни на автомобілі в Європі

Tesla наприкінці вівторка знизила ціни на свої автомобілі Model Y у кількох країнах Європи через тиждень після того, як оголосила про аналогічне зниження цін на свої автомобілі Model 3 і Model Y у Китаї.

Про це повідомляє CNBC

Компанія знизила ціни на свої автомобілі в Німеччині, Франції, Норвегії та Нідерландах, згідно з даними з вебсайту компанії на кожному з цих ринків.

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У Німеччині задньопривідна модель Model Y тепер продається за 42 990 євро ($46 760,65), що становить приблизно 4,2% знижки від попередньої роздрібної вартості автомобіля. Model Y Long Range тепер коштує 49 990 євро, що на 8,1% нижче від попередньої ціни, а задньопривідна модель Model Y продається за 42 990 євро, що на 4,2% нижче.

У Франції Tesla знизила ціни на свої автомобілі Model Y на цілих 6,7%, а в Нідерландах Tesla знизила ціни на Model Y на 7,7%. У Норвегії компанія знизила ціни від 5,6% до 7,1%.

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Конкуренція на ринку електромобілів загострюється протягом останнього року, і Tesla стикається з конкуренцією з іншими автовиробниками. BYD, китайський автовиробник, який підтримується інвестором Уорреном Баффетом, витіснив Tesla з позиції найбільшого світового виробника електромобілів у 2023 році.

Volkswagen відібрав лідерство Tesla на ринку електромобілів у Німеччині, випередивши американського автовиробника минулого року з часткою ринку 13,5% порівняно з 12,1% у Tesla, згідно з даними німецького федерального автомобільного відомства KBA.

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