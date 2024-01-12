Tesla підвищує заробітну плату робітникам — Finance.ua

Tesla підвищує заробітну плату робітникам Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Tesla підвищує заробітну плату робітникам

Після торішніх масштабних страйків і перемоги американських профспілок UAW щодо підвищення зарплати на 25% у всіх американських автовиробниках Великої трійки адміністрація Tesla також погодилася платити своїм працівникам більше.

Це сталося на тлі поштовху об'єднати працівників автопрому у профспілки, проти яких на своїх заводах вищий менеджмент Tesla. На конференції у листопаді Ілон Маск висловився проти профспілок.

«Я не згоден з ідеєю профспілок. Якщо Tesla буде об'єднана в профспілку, то це свідчитиме про те, що ми певним чином зазнали невдачі», — сказав тоді Маск.

Нагадаємо, UAW кілька разів намагався об'єднати у профспілку 20 000 працівників заводу Tesla у Фремонті, Каліфорнія, але це було марно.

Щоб не допустити створення у себе профспілок, Tesla повідомила про нове підвищення зарплати. Згідно з поширеною офіційною листівкою Tesla, як повідомляє Bloomberg News, усі виробничі співробітники США, спеціалісти з обробки матеріалів та інспектори якості отримають «підвищення зарплати з ринковим коригуванням» з початком нового року. Щоправда, у згаданому документі не вказано, яке саме підвищення отримають працівники.

Вочевидь, Ілон Маск зробив крок на випередження, оскільки очікується нова профспілкова кампанія для переконання працівників Tesla приєднатися до UAW і змусити адміністрацію на цій підставі підписати колективний договір.

Телеканал 24 За матеріалами:

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