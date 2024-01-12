Tesla підвищує заробітну плату робітникам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla підвищує заробітну плату робітникам

Фондовий ринок
46
Tesla підвищує заробітну плату робітникам
Tesla підвищує заробітну плату робітникам
Після торішніх масштабних страйків і перемоги американських профспілок UAW щодо підвищення зарплати на 25% у всіх американських автовиробниках Великої трійки адміністрація Tesla також погодилася платити своїм працівникам більше.
Це сталося на тлі поштовху об'єднати працівників автопрому у профспілки, проти яких на своїх заводах вищий менеджмент Tesla. На конференції у листопаді Ілон Маск висловився проти профспілок.
Читайте також
«Я не згоден з ідеєю профспілок. Якщо Tesla буде об'єднана в профспілку, то це свідчитиме про те, що ми певним чином зазнали невдачі», — сказав тоді Маск.
Нагадаємо, UAW кілька разів намагався об'єднати у профспілку 20 000 працівників заводу Tesla у Фремонті, Каліфорнія, але це було марно.
Читайте також
Щоб не допустити створення у себе профспілок, Tesla повідомила про нове підвищення зарплати. Згідно з поширеною офіційною листівкою Tesla, як повідомляє Bloomberg News, усі виробничі співробітники США, спеціалісти з обробки матеріалів та інспектори якості отримають «підвищення зарплати з ринковим коригуванням» з початком нового року. Щоправда, у згаданому документі не вказано, яке саме підвищення отримають працівники.
Вочевидь, Ілон Маск зробив крок на випередження, оскільки очікується нова профспілкова кампанія для переконання працівників Tesla приєднатися до UAW і змусити адміністрацію на цій підставі підписати колективний договір.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.