Tesla, Apple та Netflix: у США визначили найкращих та найгірших роботодавців — Finance.ua

Tesla, Apple та Netflix: у США визначили найкращих та найгірших роботодавців Сьогодні 14:03 — Світ

Work.ua поділився списком американських компаній, які найкраще та найгірше вміють утримувати своїх працівників. Забігаючи наперед, «кава, чай та печиво» в ІТ програють промисловим гігантам.

Кожну компанію оцінили на основі середньої тривалості перебування працівників на посадах. Платформа пошуку роботи Resume. io, яка також спеціалізується на кар'єрі та кадровій політиці, опублікувала рейтинг найкращих та найгірших роботодавців США з утримання співробітників.

У списку зі значним відривом домінують енергетичні та машинобудівні компанії. Наприклад, десятку лідерів очолює найбільший виробник нафти на Алясці, компанія ConocoPhillips, де середній термін утримання становить 10,6 року.

Водночас серед найгірших роботодавців — технологічні гіганти. Найвідоміші американські бренди: Tesla, Goldman Sachs, Netflix, Mastercard і Alphabet (Google) у рейтингу займають місця у двадцятці останніх. Apple, Amazon і Meta (Facebook) у самому кінці списку.

Раніше Apple хвалили за її стратегії утримання працівників. Але потім, коли Metа почала переманювати деяких інженерів Apple до себе, остання запропонувала працівникам акції вартістю від 50 000 до 180 000 доларів як винагороду. Це спричинило розбіжності усередині техногіганта, оскільки працівники відчули ігнорування значно глибших проблем на робочому місці, які залишили без уваги.

Тож зараз в Apple найкоротший термін перебування працівників на посадах, у середньому трохи менш як 2 роки.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.