У водіїв Tesla — найвищий рівень аварійності, а водії BMW найчастіше водять в нетверезому стані, — дослідження — Finance.ua
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У водіїв Tesla — найвищий рівень аварійності, а водії BMW найчастіше водять в нетверезому стані, — дослідження

Технології&Авто
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У водіїв Tesla — найвищий рівень аварійності, а водії BMW найчастіше водять в нетверезому стані, — дослідження
У водіїв Tesla — найвищий рівень аварійності, а водії BMW найчастіше водять в нетверезому стані, — дослідження
За даними дослідження 30 автомобільних брендів, проведеного компанією LendingTree, водії електромобілів Tesla у США потрапляли в аварії частіше, ніж водії будь-яких інших марок транспортних засобів за минулий рік.
Дослідники проаналізували дані страхових компаній, і не включали дані про аварії або інциденти за участю водіїв орендованих автомобілів, передає CNBC.
Складно визначити, чому певні бренди можуть мати вищий рівень аварійності, ніж інші. Однак є ознаки того, що певні типи транспортних засобів приваблюють більш ризикованих водіїв, ніж інші.
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З 24 аваріями на 1000 водіїв у період з середини листопада 2022 року до середини листопада 2023 року водії Tesla показали найгірший показник аварійності в США, за ними йдуть водії Ram, які потрапили у 23 аварії, і водії Subaru, які потрапили у 21 аварію на 1000 водіїв протягом року. На противагу, водії автомобілів Pontiac, Mercury і Saturn (американські бренди) потрапляли в менш ніж 10 аварій на 1000 водіїв протягом періоду дослідження.
Водії BMW були найбільш схильні до водіння в стані алкогольного сп’яніння. Вони причетні до близько трьох випадків водіння в нетверезому стані на 1000 водіїв за рік, що приблизно вдвічі перевищує показник водіння в нетверезому стані серед водіїв автомобілів Ram, які посіли друге місце за цим показником.
Щодо загальної кількості інцидентів на дорогах, яка включає не лише аварії, але й водіння в нетверезому стані, перевищення швидкості та інші порушення, водії автомобілів Ram мали найвищий показник, тоді як водії Tesla посіли друге місце в США.
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За матеріалами:
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