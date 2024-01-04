У водіїв Tesla — найвищий рівень аварійності, а водії BMW найчастіше водять в нетверезому стані, — дослідження Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

У водіїв Tesla — найвищий рівень аварійності, а водії BMW найчастіше водять в нетверезому стані, — дослідження

За даними дослідження 30 автомобільних брендів, проведеного компанією LendingTree , водії електромобілів Tesla у США потрапляли в аварії частіше, ніж водії будь-яких інших марок транспортних засобів за минулий рік.

Дослідники проаналізували дані страхових компаній, і не включали дані про аварії або інциденти за участю водіїв орендованих автомобілів, передає CNBC.

Складно визначити, чому певні бренди можуть мати вищий рівень аварійності, ніж інші. Однак є ознаки того, що певні типи транспортних засобів приваблюють більш ризикованих водіїв, ніж інші.

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З 24 аваріями на 1000 водіїв у період з середини листопада 2022 року до середини листопада 2023 року водії Tesla показали найгірший показник аварійності в США, за ними йдуть водії Ram, які потрапили у 23 аварії, і водії Subaru, які потрапили у 21 аварію на 1000 водіїв протягом року. На противагу, водії автомобілів Pontiac, Mercury і Saturn (американські бренди) потрапляли в менш ніж 10 аварій на 1000 водіїв протягом періоду дослідження.

Водії BMW були найбільш схильні до водіння в стані алкогольного сп’яніння. Вони причетні до близько трьох випадків водіння в нетверезому стані на 1000 водіїв за рік, що приблизно вдвічі перевищує показник водіння в нетверезому стані серед водіїв автомобілів Ram, які посіли друге місце за цим показником.

Щодо загальної кількості інцидентів на дорогах, яка включає не лише аварії, але й водіння в нетверезому стані, перевищення швидкості та інші порушення, водії автомобілів Ram мали найвищий показник, тоді як водії Tesla посіли друге місце в США.

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