Tesla продемонструвала оновлені можливості людиноподібного робота Optimus — Finance.ua

Tesla продемонструвала оновлені можливості людиноподібного робота Optimus Сьогодні 01:35 — Технології&Авто

Tesla продемонструвала оновлені можливості людиноподібного робота Optimus

Розробники Tesla опублікували відео з оновленими можливостями гуманоїда Tesla Optimus. Цього разу людиноподібного робота навчили виконання буденних справ.

Tesla Optimus продемонстрував свою здатність складати речі. Задум творців відеоролика полягав у демонстрації здібності Tesla Optimus брати до рук виріб із тонкої тканини і дбайливо з ним поводитися. Виконання дрібних маніпуляцій цілком звичне для людини, але складне для робота.

На відео людиноподібний робот дістає з кошика, що стоїть на столі, одну футболку, потім кладе її на стіл, злегка вирівнюючи, і складає до розмірів невеликого прямокутника. Помітно, що наявність складок на цьому предметі одягу не особливо турбує виконавця, але чіплятися до якості подібної роботи поки що безглуздо.

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Як стало відомо з пояснень Ілона Маска, у цьому випадку робот не діяв самостійно, а просто відтворював за оператором раніше продемонстровану послідовність дій. Тобто, якби кошик був відсунутий далі, а стільниця виявилася вищою чи нижчою, він не зміг би зорієнтуватися і виконати роботу належним чином.

Колись такі операції роботи Tesla зможуть виконувати повністю автономно, пообіцяв глава компанії. Раніше Маск уже повідомляв, що роботи Optimus будуть використовувати фірмову нейронну мережу для навчання різних операцій, тому спектр виконуваних ними завдань буде досить широким.

noworries За матеріалами:

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