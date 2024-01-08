Робот Tesla поранив інженера на заводі в Техасі — Finance.ua
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Робот Tesla поранив інженера на заводі в Техасі

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Робот Tesla поранив інженера на заводі в Техасі
Робот Tesla поранив інженера на заводі в Техасі
На заводі компанії Tesla в Техасі (США), де збирають знамениті електромобілі, сталася НП. Робот, призначений для складання і переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей для електромобілів, «напав» на інженера, який проводив діагностику програмного забезпечення.
Видання Daily Mail повідомило, що робот завдав удару чоловікові в ліву руку в той момент, коли чоловік програмував інших роботів неподалік. У результаті робітник отримав відкриту рану.
Описаний вище випадок стався два роки тому і став відомий громадськості після публікації звіту компанії Tesla про травми за 2021 рік, підготовленого для влади Техасу, щоб зберегти податкові пільги. У документі стверджується, що інженеру не потрібен був лікарняний.
У листопаді робот випадково розчавив людину, прийнявши її за коробку з овочами. Це сталося в Південній Кореї.
За матеріалами:
nnews.com
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