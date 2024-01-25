Tesla планує випустити новий та дешевий електромобіль під назвою «Redwood» у 2025 році — Finance.ua

Tesla планує випустити новий та дешевий електромобіль під назвою «Redwood» у 2025 році Сьогодні 01:29 — Технології&Авто

Tesla планує випустити новий та дешевий електромобіль під назвою «Redwood» у 2025 році

Tesla планує почати виробництво нового масового електромобіля під кодовою назвою «Redwood». Наразі виробництво оповите таємницею, лише за неофіційними даними вказується, що це може бути «компактний кросовер».

Про це передає Reuters

Компанія Tesla повідомила постачальникам, що хоче почати виробництво нового масового електромобіля під кодовою назвою «Redwood» в середині 2025 року. За словами чотирьох людей, знайомих з цим питанням, причому двоє з них описують модель як компактний кросовер.

Існує імовірність, що «Redwood» матиме вартість $25 000, що на $10 000 менше, ніж, наприклад, ціна для Model 3, який наразі має стартову ціну 38 990 доларів у Сполучених Штатах.

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Зазначається, що в будь-якому випадку «Redwood» буде більш доступний електромобіль, орієнтований на більш широку аудиторію.

Маск вперше пообіцяв створити автомобіль вартістю 25 000 доларів у 2020 році, але згодом відклав цей план у довгий ящик, а потім знову повернувся до нього. Минулого року Маск заявив, що стурбований впливом високих процентних ставок на споживчий попит на такі дорогі товари, як автомобілі. Потім Tesla надіслала постачальникам «запити на котирування», або запрошення до участі в тендері на модель «Redwood», і спрогнозувала щотижневий обсяг виробництва в 10 000 автомобілів.

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