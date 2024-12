Який автомобіль назвали найкращим у 2024 році — Finance.ua

Який автомобіль назвали найкращим у 2024 році Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

Найкращим автомобілем 2024 року за версією Best of the Best є Honda Civic Hybrid. На думку експертів, це найкращий компактний седан з доступною ціною та відмінним оснащення. Вартість моделі в США починається з 29 845 доларів.

Рейтинг склали експерти Motor1.

Всередині Civic Hybrid пропонує майже стільки ж простору, як і більший Accord, адже відстань над головою позаду цілком підходить для людей високого зросту, а передні сидіння такі ж широкі та зручні, як у будь-якого компактного кросовера B-сегменту.

Civic має чудову збірку, а самі матеріали оздоблення виконані з якісних матеріалів. Трансмісія також задовільнить більшість потреб покупців.

Під капотом — гібридний 2,0-літровий чотирициліндровий агрегат з турбонаддувом, потужністю 200 кінських сил.

Головною його перевагою є низька витрата палива на рівні 4,1 літра в змішаному циклі та непомітний перехід з електричної тяги на ДВЗ під час руху.

Які авто потрапили у ТОП-3

Водночас друге місце в рейтингу посіла Toyota Camry, вартість якої в штатах починається з $29 495. Цей седан є світовим бестселером.

Нова Toyota Camry базується на попередньому поколінні зі стандартною гібридною силовою установкою, оновленою підвіскою та дизайном.

Завдяки цьому Camry виглядає привабливіше, ще краще їздить й відрізняється чудовим рівнем витрат пального — 4,6 л/100 км шляху в змішаному циклі. Попри це, 2,5-літровий двигун забезпечує чудову динаміку завдяки потужності у 242 кінські сили.

Трійку фіналістів закриває Lucid Air Pure. Це повністю електричний флагманський седан з ціною в 71 400 доларів.

Версія Pure є базовою й має батарею ємністю 88 кВт-год й два електромотори загальною потужністю 430 кінських сил. Попри це, запас ходу теж досить солідний — 788 кілометрів.

Для тих, хто шукає ще більше потужності, існує 1234-сильна комплектація Sapphire, яка є одним із найшвидших серійних електромобілів, коли-небудь створених, тоді як варіант Lucid Air Grand Touring має найбільший запас ходу в 825 кілометрів.

Попри це, експерти вважають, що навіть базовий варіант Pure забезпечує усі необхідні переваги над конкурентами. Модель має приємний просторий салон, а також чудову керованість.

