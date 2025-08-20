Які електромобілі обирають українці: найпопулярніші моделі — Finance.ua
Які електромобілі обирають українці: найпопулярніші моделі

Попит на електромобілі серед українців продовжує зростати. У липні автопарк країни поповнили понад 7 000 авто на електротязі (BEV) — це свідчить про стійкий інтерес до екологічного транспорту навіть попри війну та економічні виклики.
Про це свідчить статистика Укравтопрому.

В яких регіонах найбільше купують «електрички»

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
  • Львівська область — 970 од. (88% вживані);
  • місто Київ — 884 од. (62% вживані);
  • Київська обл. — 673 од. (68% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 584 од. (68% вживані);
  • Одеська обл. — 400 од (69% вживані).

Які моделі обирають

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали Honda eNS1.

Читайте також: Електромобілі чи бензинові авто: що обрати у 2025 році з точку зору грошей

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
  • Tesla Model Y -в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
  • Nissan Leaf — в Одеській обл.
Нагадаємо, у липні 2025 року витрати на зарядку електрокара виключно на електрозарядних станціях на 100 км становлять близько 360 грн при середньому споживанні 20 кВт-год. За даними аналітиків, якщо заряджати авто вдома від однозонного лічильника, 100 км пробігу обійдеться до 90 грн, а за нічним тарифом — удвічі менше (45 грн).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
