ТОП-7 автомобілів 1950-х років, які зараз коштують великих грошей — Finance.ua

ТОП-7 автомобілів 1950-х років, які зараз коштують великих грошей
Старі автомобілі мають свій особливий шарм — більшість моделей з 1950-х років зараз можна зустріти хіба в приватних колекціях.
Подібно до вишуканого вина, ці автомобілі досягли елітного цінового рівня, який можуть собі дозволити лише дуже заможні люди. Ресурс GOBankingRates проаналізував виставлені на продаж у США авто і назвав сім автомобілів 1950-х років, які коштують чималих грошей.
Mercedes-Benz 300SL Roadster 1957 року
Ціна у США: $2,7 млн
Цей сріблястий Mercedes-Benz 300SL Roadster 1957 року, виставлений на продаж у Нью-Йорку, є рідкісною перлиною.
Ця модель — один з усього 27 автомобілів, що отримали нові колісні диски Rudge — в комплекті з оригінальною заводською фарбою та шкірою. Також авто має п’ять оригінальних, промаркованих датою коліс Rudge для родстерів 300SL.
Mercedes-Benz 300SL 1955 року
Ціна у США: $2,6 млн
Один з 1400 купе Gullwing, виготовлених з 1954 по 1957 рік, цей Mercedes-Benz 300SL 1955 року є єдиним автомобілем у своєму роді. Він доступний для купівлі на аукціоні Nevada Classics в Лас-Вегасі.
Austin-Healey 100−6 1958 року
Ціна у США: $1,9 млн
Це авто — експонат автосалону Earls Court Motor Show 1958 року. Austin-Healey 100−6 1958 року містить заводську обробку з 24-каратного золота і яскраві елементи оздоблення, а також пофарбований в унікальний відтінок слонової кістки.
Він виставлений на продаж компанією Auburn Classic Cars в Оберні, штат Індіана.
Chevrolet Corvette 1957 року
Ціна у США:$1,8 млн
Цей перлинно-білий Chevrolet Corvette 1957 року продають в Анахаймі, штат Каліфорнія.
Перший автомобіль, який отримав культовий псевдонім Chevrolet SS, оснащений революційним 283-кубовим двигуном V8 з системою впорскування палива Rochester Ramjet, потужністю 283 кінських сили.
Bentley R-Type 1953 року
Ціна у США: $1,4 млн
Це авто — один з 41 екземплярів з лівостороннім керуванням. Виставлений на продаж компанією Gullwing Motor Cars, Inc. в Асторії, штат Нью-Йорк, цей Bentley R-Type 1953 року все ще має оригінальний інтер’єр і двигун з відповідними номерами.
Chevrolet Impala 1958 року
Ціна у США: $999 999
Оснащений автоматичною коробкою передач, гідропідсилювачем керма, підігрівом і сталевими колесами з заводськими ковпаками, цей Chevrolet Impala 1958 року підкорить кожного.
З цільним бампером у каліфорнійському стилі та оригінальним триколірним інтер’єром, це авто продається компанією Kinion Auto Sales у Кларенсі, штат Айова.
Bentley R-Type 1952 року
Ціна у США: $995 000
Перший з 43 моделей з лівостороннім керуванням, цей Bentley R-Type 1952 року є раннім шасі серії A. Їх було виготовлено всього 26.
Повоєнний Bentley з багатою історією виставлений на продаж компанією Gullwing Motor Cars, Inc. в Асторії, штат Нью-Йорк.
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