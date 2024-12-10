ТОП-7 автомобілів 1950-х років, які зараз коштують великих грошей — Finance.ua

ТОП-7 автомобілів 1950-х років, які зараз коштують великих грошей Вчора 19:33 — Технології&Авто

ТОП-7 автомобілів 1950-х років, які зараз коштують великих грошей

Старі автомобілі мають свій особливий шарм — більшість моделей з 1950-х років зараз можна зустріти хіба в приватних колекціях.

Подібно до вишуканого вина, ці автомобілі досягли елітного цінового рівня, який можуть собі дозволити лише дуже заможні люди. Ресурс GOBankingRates проаналізував виставлені на продаж у США авто і назвав сім автомобілів 1950-х років, які коштують чималих грошей.

Mercedes-Benz 300SL Roadster 1957 року

Ціна у США: $2,7 млн

Цей сріблястий Mercedes-Benz 300SL Roadster 1957 року, виставлений на продаж у Нью-Йорку, є рідкісною перлиною.

Ця модель — один з усього 27 автомобілів, що отримали нові колісні диски Rudge — в комплекті з оригінальною заводською фарбою та шкірою. Також авто має п’ять оригінальних, промаркованих датою коліс Rudge для родстерів 300SL.

Mercedes-Benz 300SL 1955 року

Ціна у США: $2,6 млн

Один з 1400 купе Gullwing, виготовлених з 1954 по 1957 рік, цей Mercedes-Benz 300SL 1955 року є єдиним автомобілем у своєму роді. Він доступний для купівлі на аукціоні Nevada Classics в Лас-Вегасі.

Austin-Healey 100−6 1958 року

Ціна у США: $1,9 млн

Це авто — експонат автосалону Earls Court Motor Show 1958 року. Austin-Healey 100−6 1958 року містить заводську обробку з 24-каратного золота і яскраві елементи оздоблення, а також пофарбований в унікальний відтінок слонової кістки.

Він виставлений на продаж компанією Auburn Classic Cars в Оберні, штат Індіана.

Chevrolet Corvette 1957 року

Ціна у США:$1,8 млн

Цей перлинно-білий Chevrolet Corvette 1957 року продають в Анахаймі, штат Каліфорнія.

Перший автомобіль, який отримав культовий псевдонім Chevrolet SS, оснащений революційним 283-кубовим двигуном V8 з системою впорскування палива Rochester Ramjet, потужністю 283 кінських сили.

Bentley R-Type 1953 року

Ціна у США: $1,4 млн

Це авто — один з 41 екземплярів з лівостороннім керуванням. Виставлений на продаж компанією Gullwing Motor Cars, Inc. в Асторії, штат Нью-Йорк, цей Bentley R-Type 1953 року все ще має оригінальний інтер’єр і двигун з відповідними номерами.

Chevrolet Impala 1958 року

Ціна у США: $999 999

Оснащений автоматичною коробкою передач, гідропідсилювачем керма, підігрівом і сталевими колесами з заводськими ковпаками, цей Chevrolet Impala 1958 року підкорить кожного.

З цільним бампером у каліфорнійському стилі та оригінальним триколірним інтер’єром, це авто продається компанією Kinion Auto Sales у Кларенсі, штат Айова.

Bentley R-Type 1952 року

Ціна у США: $995 000

Перший з 43 моделей з лівостороннім керуванням, цей Bentley R-Type 1952 року є раннім шасі серії A. Їх було виготовлено всього 26.

Повоєнний Bentley з багатою історією виставлений на продаж компанією Gullwing Motor Cars, Inc. в Асторії, штат Нью-Йорк.

УНІАН За матеріалами:

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