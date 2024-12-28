Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років — Finance.ua

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Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років

Технології&Авто
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Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років
Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років
У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про повідомляє Укравтопром.
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Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.
Далі йдуть:
  • Бензинові авто — 35%
  • Дизельні — 11%;
  • Гібридні — 7%;
  • Авто з ГБО — 3%.
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Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
  1. TESLA Model Y — 298 од.;
  2. TESLA Model 3 — 252 од.;
  3. HYUNDAI Kona — 185 од.;
  4. KIA Niro — 171 од.;
  5. AUDI E-Tron Sportback — 143 од.;
  6. NISSAN Rogue — 138 од.;
  7. MAZDA CX5 — 131 од.;
  8. VOLKSWAGEN Tiguan — 125 од.;
  9. NISSAN Leaf — 108 од.;
  10. AUDI Q5 — 106 од.
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Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.
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За матеріалами:
Finance.ua
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