Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років — Finance.ua

Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років
У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про повідомляє Укравтопром.
Читайте також
Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто — 35%
- Дизельні — 11%;
- Гібридні — 7%;
- Авто з ГБО — 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y — 298 од.;
- TESLA Model 3 — 252 од.;
- HYUNDAI Kona — 185 од.;
- KIA Niro — 171 од.;
- AUDI E-Tron Sportback — 143 од.;
- NISSAN Rogue — 138 од.;
- MAZDA CX5 — 131 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 125 од.;
- NISSAN Leaf — 108 од.;
- AUDI Q5 — 106 од.
Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.
Купуйте поліс зеленої карти онлайн, щоб не переплачувати на кордоні. Миттєва страховка на авто для виїзду за кордон: 3 хвилини — і поліс на Email.
Зелена карта онлайн
Поділитися новиною