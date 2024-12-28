Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років — Finance.ua

Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Електроавто вперше стали лідерами продаж серед вживаних автівок до 5 років

У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

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Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 44%.

Далі йдуть:

Бензинові авто — 35%

Дизельні — 11%;

Гібридні — 7%;

Авто з ГБО — 3%.

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Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y — 298 од.; TESLA Model 3 — 252 од.; HYUNDAI Kona — 185 од.; KIA Niro — 171 од.; AUDI E-Tron Sportback — 143 од.; NISSAN Rogue — 138 од.; MAZDA CX5 — 131 од.; VOLKSWAGEN Tiguan — 125 од.; NISSAN Leaf — 108 од.; AUDI Q5 — 106 од.

Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.

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