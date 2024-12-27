Як з 1 січня в Україні подорожчає автострахування — Finance.ua

Як з 1 січня в Україні подорожчає автострахування Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

Як з 1 січня в Україні подорожчає автострахування

З 2025 року в Україні змінюються правила обов’язкового автострахування.

Розміри страхових виплат поступово збільшуватимуться до європейського рівня, пряме врегулювання з «додаткової послуги» стане базовою опцією, а страхові компанії зможуть самостійно встановлювати тарифи.

Як відомо, на початку 2024 року Верховна Рада прийняла новий закон, який відповідає Директиві Європейського парламенту та Ради 2009/103/ЄС. Цей документ набуває чинності з 1 січня 2025 року.

Що передбачено

Новий закон зокрема передбачає поступове збільшення страхових сум до розмірів, встановлених у країнах ЄС, скасування франшизи (суми, яку в разі ДТП винуватцю доведеться компенсувати самостійно), наявність прямого врегулювання.

Нововведення передбачає, що якщо водій застрахованого авто не є винуватцем ДТП, то його страхова компанія відшкодує йому завдані збитки, а стягувати ці кошти буде зі страховика винуватця аварії. Нині ця опція вважається додатковою і діє лише тоді, коли страхові компанії обох сторін ДТП є учасниками угоди про пряме врегулювання (наразі такими є 11 страховиків).

Також новий закон передбачає вільне ціноутворення. Тобто, страхові компанії зможуть самостійно визначати, від чого залежатиме вартість поліса для кожного водія.

У зв’язку з цим може зрости і вартість «автоцивілки». На ринку прогнозують подорожчання поліса у 2−2,5 раза.

Економічна Правда За матеріалами:

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