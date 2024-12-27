Експерти назвали 11 предметів, які обов’язково потрібні в автомобілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти назвали 11 предметів, які обов’язково потрібні в автомобілі

Технології&Авто
74
Експерти назвали 11 предметів, які обов’язково потрібні в автомобілі
Експерти назвали 11 предметів, які обов’язково потрібні в автомобілі
У зимовий період необхідно мати в автомобілі низку предметів, які допоможуть вибратися зі складних ситуацій, властивих цій порі року. Експерти вирішили перерахувати, які є пріоритетними. До цього списку увійшло одразу 11 найменувань. Не варто ігнорувати їхню покупку, оскільки це дозволить уникнути неприємних наслідків у холодну пору року.
Так, необхідно мати щітку та скребок для снігу, особливо якщо автомобіль не зберігається у гаражі. Також завжди важливо мати запас незамерзайки для скла. Провід для прикурювання стає незамінним, якщо акумулятор розрядиться.
Важливо мати в автомобілі запасне колесо, а також всі необхідні інструменти, які будуть потрібні для його заміни. Йдеться про балонний ключ, крім того, знадобиться компресор і домкрат.
Лопата дозволить вибратися при попаданні в кучугуру, крім того, необхідно возити з собою буксирувальний трос. Потрапляння в замет — не рідкість, і ці інструменти допоможуть вибратися при застряганні в неочищених дворах.
Є також предмети, які не обов’язкові, але які можуть виявитися корисними. Це ліхтарик та пристрій для пуску ДВЗ, який допоможе впоратися без звернення до інших автовласників у разі розряджання акумулятора. Крім того, корисно може стати засіб для розморожування замків, а також теплі рукавички, щоб не відморозити руки під час заміни колеса або виконання інших процедур.
Купуйте поліс зеленої карти онлайн, щоб не переплачувати на кордоні. Миттєва страховка на авто для виїзду за кордон: 3 хвилини — і поліс на Email.

Зелена карта онлайн

За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.