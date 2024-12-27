Експерти назвали 11 предметів, які обов’язково потрібні в автомобілі — Finance.ua

Експерти назвали 11 предметів, які обов’язково потрібні в автомобілі Сьогодні 07:10 — Технології&Авто

Експерти назвали 11 предметів, які обов’язково потрібні в автомобілі

У зимовий період необхідно мати в автомобілі низку предметів, які допоможуть вибратися зі складних ситуацій, властивих цій порі року. Експерти вирішили перерахувати, які є пріоритетними. До цього списку увійшло одразу 11 найменувань. Не варто ігнорувати їхню покупку, оскільки це дозволить уникнути неприємних наслідків у холодну пору року.

Так, необхідно мати щітку та скребок для снігу, особливо якщо автомобіль не зберігається у гаражі. Також завжди важливо мати запас незамерзайки для скла. Провід для прикурювання стає незамінним, якщо акумулятор розрядиться.

Важливо мати в автомобілі запасне колесо, а також всі необхідні інструменти, які будуть потрібні для його заміни. Йдеться про балонний ключ, крім того, знадобиться компресор і домкрат.

Лопата дозволить вибратися при попаданні в кучугуру, крім того, необхідно возити з собою буксирувальний трос. Потрапляння в замет — не рідкість, і ці інструменти допоможуть вибратися при застряганні в неочищених дворах.

Є також предмети, які не обов’язкові, але які можуть виявитися корисними. Це ліхтарик та пристрій для пуску ДВЗ, який допоможе впоратися без звернення до інших автовласників у разі розряджання акумулятора. Крім того, корисно може стати засіб для розморожування замків, а також теплі рукавички, щоб не відморозити руки під час заміни колеса або виконання інших процедур.

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uamotors За матеріалами:

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