Що відбувається з ринком електромобілів у Європі — Finance.ua

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Що відбувається з ринком електромобілів у Європі

Технології&Авто
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Що відбувається з ринком електромобілів у Європі
Що відбувається з ринком електромобілів у Європі
Велика Британія стала найбільшим ринком електромобілів у Європі. Таким чином випередивши Німеччину.
В Німеччині минулоріч відбулося скорочення кількості реєстрацій нових електричних транспортних засобів — більш ніж на 25%, до 380 609 одиниць. Натомість, у Великій Британії кількість реєстрацій електромобілів зросла до 381 970 одиниць, що на 21% більше порівняно з попереднім роком, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Зростання продажів у грудні збільшило загальну частку електромобілів на автомобільному ринку Великої Британії до 19,6% за рік. Це все ще нижче за цільовий показник у 22%.
При цьому зниження цін триває, оскільки виробники намагаються виконати квоту продажів, щоб уникнути штрафів.
Цього року цільовий показник у Британії зростає до 28%. У Німеччині електромобілі становили 13,5% реєстрацій у 2024 році.
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Продажі електромобілів різко впали в Німеччині після того, як було скасовано стимули для покупки наприкінці 2023 року. Продажі на таких ринках як Швеція, Франція та Ірландія також відстають від прогнозованих показників через скорочення субсидій та відсутність доступних моделей.
Проте навіть у Великій Британії попит на електромобілі серед індивідуальних клієнтів залишається низьким. Лише один із десяти покупців обрав електричну модель у 2024 році. Більшу частину приросту забезпечили корпоративні клієнти та власники автопарків.
За матеріалами:
Телеканал 24
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