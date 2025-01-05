Які зміни чекають на автомобільний ринок: прогноз на 2025 рік — Finance.ua

Які зміни чекають на автомобільний ринок: прогноз на 2025 рік Сьогодні 07:11 — Технології&Авто

Які зміни чекають на автомобільний ринок: прогноз на 2025 рік

Темпи реалізації електромобілів у Китаї можуть на 10 років випередити термін поставленого урядом цільового обсягу продажу.

Про це пише Financial Times.

Електромобілі лідируватимуть на ринку

За інформацією видання, наступного року в Китаї очікується, що електромобілі вперше обійдуть з продажу автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

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Це стане історичною подією, яка дозволить китайському автомобільному ринку випередити західних конкурентів на кілька років.

До 2025 року обсяги продажу електромобілів зростуть приблизно на 20% і перевищать 12 млн одиниць, що вдвічі більше, ніж 2022 року, ідеться у матеріалі.

При цьому продажі автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння наступного року знизяться на 10% до рівня 11 млн штук, це на 30% менше, ніж у 2022 році.

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Такі темпи зростання попиту на електромобілі дозволять випередити на 10 років офіційний план Пекіна щодо обсягів виробництва електричного транспорту, пояснює газета.

Китай на світовому ринку електромобілів

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) раніше повідомило, що частка Китаю у зростанні світового ринку електромобілів становила майже 80% у першій половині 2024 року.

Роберт Лью, директор з досліджень відновлюваних джерел енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в Wood Mackenzie, вважає: успіх Китаю в галузі електромобілів свідчить про його успіх у розвитку внутрішніх технологій та забезпечення глобальних ланцюжків постачання критично важливих ресурсів для електромобілів та їх акумуляторів.

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Це призвело до різкого зниження виробничих витрат та нижчих цін для споживачів.

«Вони хочуть електрифікувати все. Жодна країна не зрівняється з Китаєм», — сказав Лью.

Прогнози, що були надані інвестиційними банками UBS та HSBC, а також дослідницькими групами Morningstar та Wood Mackenzie свідчать, що протягом найближчого десятиліття заводи, створені в Китаї для виробництва десятків мільйонів автомобілів із традиційними двигунами, практично не зможуть обслуговувати внутрішній ринок.

Експерти також наголошують, що швидке зростання китайської індустрії електромобілів тепер загрожує національним лідерам виробництва — Німеччині, Японії та США.

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