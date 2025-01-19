Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери

Технології&Авто
25
Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери
Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери
За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
Впродовж року кияни придбали — 25 тис. нових легкових авто, а на Київщині було зареєстровано — 5831 нове авто. Мешканці Дніпропетровщини купили — 5232 од. В Одеській області — 3618 од. На Львівщині — 3613 од.
На ринках Києва, Дніпропетровської області та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.
На Київщині та у Львівській області найбільшим попитом користувався японський кросовер Toyota RAV-4.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легкових машин у минулому році продемонстрували:
  • Львівська область — 26 930 од.;
  • м. Київ — 19 374 од.;
  • Київська область — 14 756 од.;
  • Вінниччина — 13 416 од.;
  • Дніпропетровщина — 12 888 од.
Читайте також
Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівщини, Київської та Вінницької областей був Volkswagen Golf.
Жителі столиці частіше обирали електрокар Tesla Model Y.
На Дніпропетровщині найчастіше купували Renault Megane.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.