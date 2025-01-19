Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери — Finance.ua

Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж року кияни придбали — 25 тис. нових легкових авто, а на Київщині було зареєстровано — 5831 нове авто. Мешканці Дніпропетровщини купили — 5232 од. В Одеській області — 3618 од. На Львівщині — 3613 од.

На ринках Києва, Дніпропетровської області та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.

На Київщині та у Львівській області найбільшим попитом користувався японський кросовер Toyota RAV-4.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легкових машин у минулому році продемонстрували:

Львівська область — 26 930 од.;

м. Київ — 19 374 од.;

Київська область — 14 756 од.;

Вінниччина — 13 416 од.;

Дніпропетровщина — 12 888 од.

Читайте також Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівщини, Київської та Вінницької областей був Volkswagen Golf.

Жителі столиці частіше обирали електрокар Tesla Model Y.

На Дніпропетровщині найчастіше купували Renault Megane.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.