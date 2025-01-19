Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери — Finance.ua

Названо найбільші регіональні ринки авто у 2024 році та їх бестселери
За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
Впродовж року кияни придбали — 25 тис. нових легкових авто, а на Київщині було зареєстровано — 5831 нове авто. Мешканці Дніпропетровщини купили — 5232 од. В Одеській області — 3618 од. На Львівщині — 3613 од.
На ринках Києва, Дніпропетровської області та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.
На Київщині та у Львівській області найбільшим попитом користувався японський кросовер Toyota RAV-4.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легкових машин у минулому році продемонстрували:
- Львівська область — 26 930 од.;
- м. Київ — 19 374 од.;
- Київська область — 14 756 од.;
- Вінниччина — 13 416 од.;
- Дніпропетровщина — 12 888 од.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівщини, Київської та Вінницької областей був Volkswagen Golf.
Жителі столиці частіше обирали електрокар Tesla Model Y.
На Дніпропетровщині найчастіше купували Renault Megane.
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