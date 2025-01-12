Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг — Finance.ua

Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг
Автомобільний ринок у 2024 році стрясали масштабні відкликання автомобілів. Десять найбільших автовиробників світу відкликали понад 25 мільйонів транспортних засобів через різні несправності, від проблем з електронікою до дефектів у конструкції.
Рейтинг склало видання Motor 1.
Топ-компаній, які найчастіше відкликали свої авто у 2024 році
Лідером за кількістю відкликаних автомобілів у 2024 році стала Tesla.
Незважаючи на інноваційні технології та високу вартість своїх електромобілів, компанія зіткнулася з серйозними проблемами якості, що призвело до відкликання понад 5 мільйонів автомобілів.
Причини відкликань були різноманітні: від неправильного маркування до несправностей у системах безпеки.
Інші автовиробники також стикалися з проблемами. Ford, Stellantis (об'єднує бренди Fiat Chrysler Automobiles і Peugeot), Honda і General Motors також опинилися серед лідерів за кількістю відкликаних автомобілів.
Проблеми включали несправності двигунів, гальмівних систем, рульового управління та інші дефекти, які могли становити небезпеку для водіїв і пасажирів.
Повний перелік ТОПа:
- Tesla — 5,135,991;
- Stellantis — 4,804,285;
- Ford — 4,777,161;
- Honda — 3,794,113;
- General Motors — 1,872,567;
- BMW — 1,832,968;
- Kia — 1,234,611;
- Toyota — 1,221,666;
- Hyundai — 1,109,978;
- Volkswagen Group — 1,088,407.
Поділитися новиною