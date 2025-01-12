Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг — Finance.ua

Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг 12.01.2025, 00:34 — Технології&Авто

Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг

Автомобільний ринок у 2024 році стрясали масштабні відкликання автомобілів. Десять найбільших автовиробників світу відкликали понад 25 мільйонів транспортних засобів через різні несправності, від проблем з електронікою до дефектів у конструкції.

Рейтинг склало видання Motor 1.

Топ-компаній, які найчастіше відкликали свої авто у 2024 році

Лідером за кількістю відкликаних автомобілів у 2024 році стала Tesla.

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Незважаючи на інноваційні технології та високу вартість своїх електромобілів, компанія зіткнулася з серйозними проблемами якості, що призвело до відкликання понад 5 мільйонів автомобілів.

Причини відкликань були різноманітні: від неправильного маркування до несправностей у системах безпеки.

Інші автовиробники також стикалися з проблемами. Ford, Stellantis (об'єднує бренди Fiat Chrysler Automobiles і Peugeot), Honda і General Motors також опинилися серед лідерів за кількістю відкликаних автомобілів.

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Проблеми включали несправності двигунів, гальмівних систем, рульового управління та інші дефекти, які могли становити небезпеку для водіїв і пасажирів.

Повний перелік ТОПа:

Tesla — 5,135,991;

Stellantis — 4,804,285;

Ford — 4,777,161;

Honda — 3,794,113;

General Motors — 1,872,567;

BMW — 1,832,968;

Kia — 1,234,611;

Toyota — 1,221,666;

Hyundai — 1,109,978;

Volkswagen Group — 1,088,407.

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