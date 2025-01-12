Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг — Finance.ua
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Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг

Технології&Авто
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Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг
Які автовиробники найчастіше відкликали авто у 2024 році: рейтинг
Автомобільний ринок у 2024 році стрясали масштабні відкликання автомобілів. Десять найбільших автовиробників світу відкликали понад 25 мільйонів транспортних засобів через різні несправності, від проблем з електронікою до дефектів у конструкції.
Рейтинг склало видання Motor 1.

Топ-компаній, які найчастіше відкликали свої авто у 2024 році

Лідером за кількістю відкликаних автомобілів у 2024 році стала Tesla.
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Незважаючи на інноваційні технології та високу вартість своїх електромобілів, компанія зіткнулася з серйозними проблемами якості, що призвело до відкликання понад 5 мільйонів автомобілів.
Причини відкликань були різноманітні: від неправильного маркування до несправностей у системах безпеки.
Інші автовиробники також стикалися з проблемами. Ford, Stellantis (об'єднує бренди Fiat Chrysler Automobiles і Peugeot), Honda і General Motors також опинилися серед лідерів за кількістю відкликаних автомобілів.
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Проблеми включали несправності двигунів, гальмівних систем, рульового управління та інші дефекти, які могли становити небезпеку для водіїв і пасажирів.
Повний перелік ТОПа:
  • Tesla — 5,135,991;
  • Stellantis — 4,804,285;
  • Ford — 4,777,161;
  • Honda — 3,794,113;
  • General Motors — 1,872,567;
  • BMW — 1,832,968;
  • Kia — 1,234,611;
  • Toyota — 1,221,666;
  • Hyundai — 1,109,978;
  • Volkswagen Group — 1,088,407.
За матеріалами:
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