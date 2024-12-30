Lamborghini відкладає запуск першого електромобіля до 2029 року — Finance.ua

Lamborghini відкладає запуск першого електромобіля до 2029 року Сьогодні 04:33 — Технології&Авто

Lamborghini відкладає запуск першого електромобіля до 2029 року

Італійський автовиробник Lamborghini вирішив перенести запуск свого першого електромобіля на 2029 рік. Як повідомив генеральний директор компанії Стефан Вінкельманн, ринок спортивних автомобілів поки не готовий до повної електрифікації, а клієнти марки залишаються прихильниками традиційних двигунів внутрішнього згоряння.

Що відомо

Спочатку Lamborghini планувала представити свою першу електричну модель у 2028 році. Проте, за словами Вінкельманна, компанія вважає, що ринок преміальних спорткарів не буде готовий до повної трансформації до кінця десятиліття.

«Ми не думаємо, що 2029 рік — це занадто пізно. Наш сегмент вимагає часу для адаптації, і ринок поки що недостатньо зрілий для повного переходу на електрику», — підкреслив він на зустрічі з журналістами в Сант Агата-Болоньєзі, де розташована штаб-квартира компанії.

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Тим часом, головний конкурент Lamborghini, Ferrari, має намір запустити свій перший електромобіль вже в 2025 році, що може посилити тиск на італійський бренд.

Рішення Lamborghini пов’язане як з особливостями ринку, а й з філософією компанії. Покупці марки цінують потужність, звук та драйв, які забезпечують традиційні двигуни. Lamborghini прагне зберегти унікальний характер своїх автомобілів, навіть якщо це вимагатиме більше часу для переходу на електричні технології.

uamotors За матеріалами:

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