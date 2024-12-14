Lamborghini презентувала унікальний Urus SE (фото) — Finance.ua
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Lamborghini презентувала унікальний Urus SE (фото)

Технології&Авто
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Lamborghini презентувала унікальний Urus SE (фото)
Lamborghini презентувала унікальний Urus SE (фото)
Італійський виробник суперкарів Lamborghini представив на Art Basel Miami Beach ексклюзивний екземпляр моделі Urus SE, що відрізняється унікальним забарвленням кузова.
Про це пише Motor 1.
Для створення цього шедевра дизайнери компанії застосували складну багатобарвну схему, яка вимагала 230 годин кропіткої роботи.
Цей Urus SE став справжнім витвором мистецтва на колесах. Його кузов прикрашений складним геометричним візерунком, що поєднує в собі чорний, світло-сірий і яскравий синій кольори.
Lamborghini презентувала унікальний Urus SE (фото)
Таке оригінальне забарвлення підкреслює спортивний характер автомобіля і відображає енергію та динаміку Маямі, де відбулася презентація.
Варто зазначити, що для створення цього унікального дизайну використовувалася не плівка, а справжня автомобільна фарба. Майстри Lamborghini вручну наносили кожен шар фарби, щоб домогтися ідеального результату.
Ексклюзивний Urus SE побудований на базі останньої версії моделі, оснащеної гібридною силовою установкою.
Lamborghini презентувала унікальний Urus SE (фото)
Поєднання потужного бензинового двигуна V8 з подвійним турбонаддувом і електричного мотора забезпечує вражаючі динамічні характеристики: розгін до 100 км/год за 3,4 секунди і максимальна швидкість 312 км/год.
Презентація цього унікального Lamborghini Urus SE на Art Basel Miami Beach підкреслює прагнення компанії створювати не тільки швидкі та потужні автомобілі, а й справжні витвори мистецтва.
За матеріалами:
НВ
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