Jeep відкличе Grand Cherokee 2024 через несправність подушок безпеки — Finance.ua

Jeep відкличе Grand Cherokee 2024 через несправність подушок безпеки
Компанія Jeep оголосила про відкликання позашляховиків Grand Cherokee 2024 через можливі проблеми з подушками безпеки. Причиною стало недостатнє затягування болтів поперечки радіатора, що може порушити роботу системи при аварії. У деяких випадках також не виключений витік палива, пов’язаний із цією несправністю.
Що відомо
Проблема стосується 257 стандартних Grand Cherokee та 374 Grand Cherokee L, вироблених з 15 по 17 липня 2024 року. Проблеми виникли через помилки в процесі збирання. Jeep зобов’язується усунути дефекти шляхом коректного затягування болтів.
З моменту запуску п’ятого покоління Grand Cherokee в 2021 модель неодноразово піддавалася відгукам. Лише у 2024 році було зареєстровано дев’ять випадків, включаючи проблеми з кермовим керуванням та кріпленнями дитячих крісел. Незважаючи на це, Grand Cherokee залишається лідером продажів Jeep у США, із 160 939 проданими автомобілями за перші дев’ять місяців 2024 року.
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