МВС тестує нову версію е-запису ще у 52 сервісних центрах — Finance.ua

МВС тестує нову версію е-запису ще у 52 сервісних центрах
МВС продовжує працювати над вдосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою унеможливлення зовнішнього стороннього втручання в систему.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
З 14 січня тестування оновленої системи е-запису запроваджується ще у 52 сервісних центрах МВС. Наразі вона вже працює у сервісному центрі МВС у Броварах.
Оновлений тестовий онлайн-запис буде відкрито на всі послуги, доступні починаючи з 4 лютого 2025 року.
Читайте також
Відповідно, щоб не зупиняти процес обслуговування громадян, паралельно працюватимуть 2 системи е-запису:
- У сервісних центрах МВС, де ще не запровадили тестування, працюватиме попередня система е-запису.
- У сервісних центрах МВС, де запроваджують оновлену тестову систему е-запису, реєстрація відбувається:
- для отримання послуг до 1 лютого — у попередню систему е-запис;
- для отримання послуг після 4 лютого — у тестову систему е-запис.
Таке розмежування діятиме на час перехідного періоду.
Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.
Поділитися новиною