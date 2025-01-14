МВС тестує нову версію е-запису ще у 52 сервісних центрах — Finance.ua
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МВС тестує нову версію е-запису ще у 52 сервісних центрах

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МВС тестує нову версію е-запису ще у 52 сервісних центрах
МВС тестує нову версію е-запису ще у 52 сервісних центрах
МВС продовжує працювати над вдосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою унеможливлення зовнішнього стороннього втручання в систему.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
З 14 січня тестування оновленої системи е-запису запроваджується ще у 52 сервісних центрах МВС. Наразі вона вже працює у сервісному центрі МВС у Броварах.
Оновлений тестовий онлайн-запис буде відкрито на всі послуги, доступні починаючи з 4 лютого 2025 року.
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Відповідно, щоб не зупиняти процес обслуговування громадян, паралельно працюватимуть 2 системи е-запису:
  1. У сервісних центрах МВС, де ще не запровадили тестування, працюватиме попередня система е-запису.
  2. У сервісних центрах МВС, де запроваджують оновлену тестову систему е-запису, реєстрація відбувається:
  • для отримання послуг до 1 лютого — у попередню систему е-запис;
  • для отримання послуг після 4 лютого — у тестову систему е-запис.
Таке розмежування діятиме на час перехідного періоду.
Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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