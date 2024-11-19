Сервісні центри МВС змінюють вимоги до екзаменаторів — Finance.ua

Сервісні центри МВС змінюють вимоги до екзаменаторів Сьогодні 09:28 — Особисті фінанси

Сервісні центри МВС змінюють вимоги до екзаменаторів

В Україні суттєво змінюються вимоги до екзаменаторів, які приймають іспити в кандидатів у водії.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

«Усі екзаменатори повинні відмінно володіти навичками керування та знати правила дорожнього руху. Ключовою вимогою є дотримання стандартів комунікації, принципів безбар’єрності та вміння приймати іспити в людей з інвалідністю. А це передбачає, що екзаменатори повинні знати технічні характеристики транспортних засобів відповідної категорії та, зокрема, переобладнаних авто», — заявив Рудик.

Відповідно до вимог, екзаменатори, які вже працюють у сервісних центрах МВС, повинні пройти підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою.

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Особи, які тільки готуються стати екзаменаторами, допускаються до прийняття практичних іспитів після проходження навчання за спеціальною професійною програмою підвищення кваліфікації та складання підсумкового заліку.

Рудик сказав, що Головний сервісний центр МВС спільно з Департаментом освіти, науки та спорту МВС та Національною академією внутрішніх справ розробили дві програми навчання з підвищення кваліфікації:

100-годинна спеціальна професійна програма;

40-годинна спеціальна короткострокова програма.

Крім того, він додав, що перша група нових екзаменаторів успішно пройшла навчання.

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«З 9 до 25 жовтня цього року було проведено навчання групи з 10 адміністраторів сервісних центрів МВС за Спеціальною професійною програмою на базі Національної академії внутрішніх справ. Вони успішно пройшли стогодинний курс підготовки та отримали відповідні сертифікати. Це адміністратори наших підрозділів з Київської, Чернігівської, Миколаївської, Харківської та Полтавської областей». Упродовж трьох тижнів вони навчались та вже зараз приймають практичні іспити у майбутніх водіїв у сервісних центрах МВС", — повідомив Рудик.

У майбутньому свої знання та навички екзаменатори підтверджуватимуть раз на два роки.

Довідка Finance.ua:

з першого разу після самопідготовки успішно складають теоретичний іспит 34% кандидатів у водії;

щоб перевірити свої знання — у пригоді стане онлайн-тренажер. Він містить усі питання, які будуть на теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше — іспит не складено;

сервісні центри МВС посилили заходи контролю над складанням іспитів. Екзаменаційні класи для перевірки теоретичних знань обладнані системами перехресної відеофіксації із записом звуку: 4 камери в різних кутах і без «сліпих» зон;



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