Іспити на водійські права відновлюють ще у трьох сервісних центрах МВС — Finance.ua

Іспити на водійські права відновлюють ще у трьох сервісних центрах МВС Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Іспити на водійські права відновлюють ще у трьох сервісних центрах МВС

З 29 жовтня у трьох сервісних центрах МВС на Київщині, Харківщині та Миколаївщині відновлюється екзаменація. Теоретичні та практичні іспити прийматимуться у містах — Бровари, Лозова та Первомайськ. Запис для отримання послуги вже доступний онлайн

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що екзаменаційні класи для теоретичних іспитів обладнані відеокамерами, які, зокрема, фіксують звук. Таким чином кандидати у водії не зможуть отримати можливу підказку від сторонніх осіб. Також відеокамери встановлені в автомобілях, на яких складаються практичні іспити.

«Такий посилений контроль виключає будь-яке ймовірне втручання в екзаменаційну діяльність», — наголошують у МВС.

Майбутні водії складатимуть теоретичні та практичні іспити у сервісних центрах МВС за адресами:

м. Бровари: сервісний центр МВС № 3243 по вул. Броварської сотні, 4А;

м. Лозова: сервісний центр МВС № 6348 за адресою Мікрорайон 5, буд. 3;

м. Первомайськ: сервісний центр МВС № 4842 по вул. Вознесенська, 73Б.

Реєстрація на іспити

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім електронним записом. Талони доступні через онлайн-функціонал Е-запис

На теоретичний іспит запис доступний на 14 днів наперед, на практичний — 21 день. У терміналі, що розташований у сервісному центрі МВС, запис здійснюється на поточний та 2 дні наперед.

Читайте також Як відновити посвідчення водія після позбавлення права керування автомобілем

Теоретичний іспит можливо складати як за результатами самопідготовки, так і після навчання в автошколі. Кандидати у водії мають 20 хвилин, щоб відповісти на 20 запитань. Допускається не більше 2 помилок, якщо більше — іспит не складено. Наступна спроба буде доступна через 10 днів.

Вартість складання теоретичного іспиту — 250 грн.

Після успішного теоретичного іспиту майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичну підготовку. Після опанування навичок керування транспортними засобами та внутрішнього іспиту в автошколі, потрібно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Читайте також З 1 грудня проєкт прозорих іспитів на права водія пошириться по всій Україні: що зміниться для майбутніх водіїв

Вартість — 420 грн.

Кандидати у водії мають необмежену кількість спроб складання іспитів.

Нагадаємо, для того, щоб виїхати за межі України, не достатньо просто мати автомобіль і вирушити на ньому в дорогу. Однією з обов’язкових умов для безпечного і легального перетину кордону є наявність поліса Зелена картка

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.