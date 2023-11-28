З 1 грудня проєкт прозорих іспитів на права водія пошириться по всій Україні: що зміниться для майбутніх водіїв — Finance.ua

З 1 грудня проєкт прозорих іспитів на права водія пошириться по всій Україні: що зміниться для майбутніх водіїв Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

З 1 грудня проєкт прозорих іспитів на права водія пошириться по всій Україні: що зміниться для майбутніх водіїв

З 1 грудня пілотний проєкт щодо забезпечення прозорих іспитів на водійські права пошириться на всю територію України. Він стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«З 1 грудня теоретичні та практичні іспити прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС у зазначених областях, які беруть участь в пілотному проєкті. Перелік підрозділів, які проводитимуть екзаменаційну діяльність, можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі „Контакти“. Інші сервісні центри МВС у цих областях, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу», — сказано в повідомленні.

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Сервісні центри МВС, які приймають іспити у майбутніх водіїв, стануть своєрідними екзаменаційними хабами. Вони обладнані відеокамерами з аудіозаписом, які фіксуватимуть звук та не залишатимуть сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

Упродовж 10 днів майбутні кермувальники можуть оскаржити результати іспитів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходили екзаменацію. А отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом : теоретичний іспит — на 14 днів вперед, а практичний — на 21 день. Крім того, запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на 3 дні вперед.

Результати пілотного проєкту

Пілотний проєкт зі складання прозорих іспитів Головний сервісний центр МВС запустив пів року тому. Він пройшов у 3 етапи. Перший стартував у Львівській, Київській, Одеській та Вінницький областях. Потім поширювався на інші регіони країни.

Загалом у пілотному проєкті брали участь сервісні центри МВС у 12 областях. За результатами реалізації маємо результати середньої успішності серед кандидатів у водії. Отже, теоретичний іспит з першого разу склали лише 24% кандидатів у водії, а практичний іспит — 35%.

Ці цифри свідчать про погану підготовку майбутніми кермувальниками до ПДР та керування транспортними засобами.

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