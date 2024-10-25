Як зекономити на Зеленій картці в Україні: лайфхаки для водіїв — Finance.ua

Як зекономити на Зеленій картці в Україні: лайфхаки для водіїв Сьогодні 09:45 — Страхування

Як зекономити на Зеленій картці в Україні: лайфхаки для водіїв

В умовах війни українці перетинають кордон на власних автівках, адже авто дає відчуття безпеки та мобільності, особливо в умовах невизначеності. Проте для того, щоб виїхати за межі України, не достатньо просто мати автомобіль і вирушити на ньому в дорогу. Однією з обов’язкових умов для безпечного і легального перетину кордону є наявність поліса Зелена картка.

Що таке Зелена картка?

Зелена картка, або сертифікат міжнародного автомобільного страхування (International Motor Insurance Certificate) — це міжнародний страховий поліс, який покриває відповідальність водія на території інших країн. Вона працює аналогічно до ОСЦПВ (обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. — ред.), адже обидва поліси покривають відповідальність водія перед третіми особами. Проте якщо ОСЦПВ діє на території України, то Зелена карта — за кордоном.

До речі, з початку 2025 року всі країни-члени системи повинні будуть визнавати електронні сертифікати Зелена картка. Водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої. Після впровадження цієї ініціативи поступово планується відмова від друкованих версій сертифікатів.

Чому Зелена картка актуальна для водіїв?

Зелена картка — це ваша фінансова безпека, адже без належного страхового покриття кожна аварія може коштувати величезних сум, які доведеться покривати самостійно.

Що покриває Зелена картка та в яких країнах вона діє?

Зелена картка діє в усіх країнах Європи та деяких інших країнах світу. Перелік країн-членів міжнародної системи «Зелена карта»

Поліс Зелена картка покриває витрати на відшкодування третім особам у разі ДТП:

матеріальні збитки (ремонт автомобіля, майна);

медичні витрати потерпілих тощо.

Суми відшкодувань залежать від законодавства країни, в якій сталася аварія. Наприклад, у сусідній Польщі суми покриття у 2023 році становили 5 млн євро за персональні травми та 1 млн євро за матеріальні збитки.

Ціну Зеленої картки визначає МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро). При цьому вартість страховки варіюється, залежності від:

терміну дії поліса (від 15 днів до 1 року);

типу транспортного засобу.

Наприклад, для легкових авто вартість поліса на 15 днів становить 1 214 грн, на місяць — 11 934 грн, на три місяці — 5 217 грн, а на рік — 13 493 грн.

Як швидко оформити Зелену картку і не переплачувати?

Сьогодні оформити поліс Зелена карта можна за кілька хвилин онлайн, уникаючи черг на кордоні та не переплачуючи за термінове оформлення.

Все, що потрібно — зайти на сайт, вказати необхідний термін дії поліса та напрямок подорожі, обрати необхідний поліс і отримати його на свою електронну пошту.

На Finance.ua ви можете в кілька кліків порівняти ціни різних страхових компаній і оформити поліс за найкращою ціною.

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