У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв — Finance.ua

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У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв

Особисті фінанси
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У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв
У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв
Наразі у деяких сервісних центрах МВС спостерігається недостатня кількість талонів на практичний іспит, порівняно із попитом. Унаслідок міграції населення у більш безпечні регіони спостерігається значний наплив відвідувачів на отримання послуг у центральних та західних регіонах і, як наслідок, зменшення кількості охочих у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях.
Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

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До того ж, за його словами, брак часу для запису на іспит залежить від нестачі кадрів. Наразі практично майже у всіх регіонах відкриті вакансії на посади екзаменаторів та адміністраторів.
«Підбір і підготовка нового екзаменатора — це тривалий процес, оскільки кандидат повинен мати не лише посвідчення водія з усіма необхідними категоріями та досвід практичного керування транспортними засобами, а й добре володіти інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, — розповів Микола Рудик. — Наразі ми відібрали 10 екзаменаторів, яких навчаємо. Після успішного проходження етапу стажування ми їх призначимо на посади і зможемо згенерувати додаткову кількість талонів».
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Один екзаменатор може прийняти від 10 до 15 практичних іспитів, але це залежить від безпекової складової.
Якщо ж протягом дня лунають повітряні тривоги, під час яких послуга не надається, ця цифра зменшується.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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