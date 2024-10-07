У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв — Finance.ua

У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв

Наразі у деяких сервісних центрах МВС спостерігається недостатня кількість талонів на практичний іспит, порівняно із попитом. Унаслідок міграції населення у більш безпечні регіони спостерігається значний наплив відвідувачів на отримання послуг у центральних та західних регіонах і, як наслідок, зменшення кількості охочих у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях.

Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

До того ж, за його словами, брак часу для запису на іспит залежить від нестачі кадрів. Наразі практично майже у всіх регіонах відкриті вакансії на посади екзаменаторів та адміністраторів.

«Підбір і підготовка нового екзаменатора — це тривалий процес, оскільки кандидат повинен мати не лише посвідчення водія з усіма необхідними категоріями та досвід практичного керування транспортними засобами, а й добре володіти інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, — розповів Микола Рудик. — Наразі ми відібрали 10 екзаменаторів, яких навчаємо. Після успішного проходження етапу стажування ми їх призначимо на посади і зможемо згенерувати додаткову кількість талонів».

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Один екзаменатор може прийняти від 10 до 15 практичних іспитів, але це залежить від безпекової складової.

Якщо ж протягом дня лунають повітряні тривоги, під час яких послуга не надається, ця цифра зменшується.

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