У monobank з’явилася нова функція для водіїв — Finance.ua

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У monobank з’явилася нова функція для водіїв

Фінтех і Картки
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У monobank з’явилася нова функція для водіїв
У monobank з’явилася нова функція для водіїв
monobank запустив у своєму застосунку нову функцію, яка дозволяє оплачувати пальне на WOG безпосередньо на колонці.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський на сторінці в Telegram.

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«Сьогодні ми запустили нову функцію: можете потрусити монобанком на будь-якому з WOGів і оплатити пальне прямо на колонці», — сказано в повідомленні.
Так, для швидкої оплати пального потрібно потрусити телефоном, перебуваючи в застосунку, обрати заправку WOG та підтвердити місцеперебування.
Після цього обрати вид пального, номер колонки та необхідну кількість літрів. Потім з’явиться можливість сплатити, не відходячи від машини.
Крім того, за словами Гороховського, вже є можливість накопичувати бонуси, користуючись цією функцією. А незабаром з’явиться і можливість купувати пальне за ці бонуси.
«Крім того, при першій оплаті карткою VISA, будуть додаткові бонуси за кожен літр пального», — додав він.

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Гороховський стверджує, що функція надпроста, але значно економить час, оскільки тепер не треба ходити на касу, стояти й гаяти час.
Нагадаємо, раніше monobank розширив функціонал свого мобільного застосунку. Тепер у додатку з’явилася функція «Майбутні платежі». Це дозволить користувачам бачити заплановані платежі, які будуть стягнуті протягом наступних двох днів.
Також monobank запустив функцію mono checkout, яка дозволить скоротити час оформлення покупки з п’яти до однієї хвилини, заповнивши за ккористувача всі дані.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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