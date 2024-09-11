monobank запустив нову функцію для платежів — Finance.ua

monobank запустив нову функцію для платежів Вчора 14:05 — Особисті фінанси

monobank запустив нову функцію для платежів

Український необанк monobank розширив функціонал свого мобільного застосунку.

Про новинку розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Тепер у додатку з’явилася функція «Майбутні платежі». Це дозволить користувачам бачити заплановані платежі, які будуть стягнуті протягом наступних двох днів.

«За нашими даними, завдяки цій функції життя пересічного українця стане простішим на 0,08%», — з гумором розповів про оновлення Гороховський.

Покупки стануть ще більш вигідними, якщо у вас картка з кешбеком. Каталог карток з умовами за посиланням.

Функція стане корисною для всіх, хто хоче заздалегідь планувати свої витрати та уникати несподіваних списань.

У застосунку у розділі «Усі платежі» з’явилася спеціальна вкладка, де можна переглядати всі майбутні транзакції: від автоматичних стягнень за підписки до регулярних платежів за кредити.

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Щоб активувати «Майбутні платежі», потрібно оновити застосунок до останньої версії, зайти на головний екран застосунку monobank і свайпнути праворуч.

Завдяки цій функції користувачі зможуть краще контролювати свої фінанси та робити своє фінансове життя простішим і зручнішим.

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