Паперових талонів не буде: у сервісних центрах МВС оновлять електронну чергу — Finance.ua

Паперових талонів не буде: у сервісних центрах МВС оновлять електронну чергу Сьогодні 09:11

Паперових талонів не буде: у сервісних центрах МВС оновлять електронну чергу

Протягом лютого електронну чергу у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ оновлять.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в етері Національного телемарафону «Єдині новини».

«До кінця цього місяця МВС планує запровадити оновлену електронну чергу задля убезпечення громадян від автоматизованих ботів та збереження інформації персональних даних», — зазначив Тимченко.

Що зміниться

Тимченко повідомив, що після того, як буде запроваджена оновлена електронна черга, ручного вводу інформації не буде. Верифікація особи відбуватиметься через смартфон з можливістю використання BankID або id.gov.ua. Раніше автоматизовані боти постійно подавали запит на вільні слоти у електронній черзі і таким чином їх займали.

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«Паперових талонів не буде. Ми хочемо запобігти додатковому втручанню, зокрема „помічників адміністраторів“. Також буде впроваджена додаткова опція — оплата послуг через смартфон», — повідомив заступник очільника МВС.

Міністерство внутрішніх справ працює спільно з Міністерством цифрової трансформації над оновленням електронної черги в сервісних центрах, яке відбуватиметься в декілька етапів, та збільшенням функцій, якими громадяни зможуть користуватися без участі адміністраторів.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, раніше у Головному сервісному центрі МВС детально розповіли , як працює Е-запис.

Вільні слоти попереднього запису розподіляються між функціоналом «Е-запис» і терміналом, що знаходиться в приміщенні сервісного центру МВС, у середньому 50% на 50%.

Усі неотримані громадянами слоти через Е-запис у визначений день прийому стають доступними в терміналі.

Слоти формуються в системі для отримання послуг на 21 день наперед. Вони стають доступними порційно та в рандомному порядку. Тобто щодня системою вивільняються по 10% слотів від загальної кількості згенерованих на 21 день наперед. Слоти з’являються автоматично з 08:00 до 17:00 кожного дня.

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