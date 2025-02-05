Паперових талонів не буде: у сервісних центрах МВС оновлять електронну чергу — Finance.ua
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Паперових талонів не буде: у сервісних центрах МВС оновлять електронну чергу

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Паперових талонів не буде: у сервісних центрах МВС оновлять електронну чергу
Паперових талонів не буде: у сервісних центрах МВС оновлять електронну чергу
Протягом лютого електронну чергу у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ оновлять.
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в етері Національного телемарафону «Єдині новини».
«До кінця цього місяця МВС планує запровадити оновлену електронну чергу задля убезпечення громадян від автоматизованих ботів та збереження інформації персональних даних», — зазначив Тимченко.

Що зміниться

Тимченко повідомив, що після того, як буде запроваджена оновлена електронна черга, ручного вводу інформації не буде. Верифікація особи відбуватиметься через смартфон з можливістю використання BankID або id.gov.ua. Раніше автоматизовані боти постійно подавали запит на вільні слоти у електронній черзі і таким чином їх займали.
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«Паперових талонів не буде. Ми хочемо запобігти додатковому втручанню, зокрема „помічників адміністраторів“. Також буде впроваджена додаткова опція — оплата послуг через смартфон», — повідомив заступник очільника МВС.
Міністерство внутрішніх справ працює спільно з Міністерством цифрової трансформації над оновленням електронної черги в сервісних центрах, яке відбуватиметься в декілька етапів, та збільшенням функцій, якими громадяни зможуть користуватися без участі адміністраторів.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, раніше у Головному сервісному центрі МВС детально розповіли, як працює Е-запис.
  • Вільні слоти попереднього запису розподіляються між функціоналом «Е-запис» і терміналом, що знаходиться в приміщенні сервісного центру МВС, у середньому 50% на 50%.
  • Усі неотримані громадянами слоти через Е-запис у визначений день прийому стають доступними в терміналі.
  • Слоти формуються в системі для отримання послуг на 21 день наперед. Вони стають доступними порційно та в рандомному порядку. Тобто щодня системою вивільняються по 10% слотів від загальної кількості згенерованих на 21 день наперед. Слоти з’являються автоматично з 08:00 до 17:00 кожного дня.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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