Скільки українців складають іспит із водіння з першої спроби: статистика — Finance.ua

Скільки українців складають іспит із водіння з першої спроби: статистика Сьогодні 09:12

Скільки українців складають іспит із водіння з першої спроби: статистика, www.avtomir.ua

Автомобіль — це не просто транспортний засіб, а й символ комфорту та зручності. Керування автівкою надає можливість контролювати власний час, зручно добиратися до роботи, не витрачаючи час на очікування громадського транспорту. Тому попит на складання практичних іспитів у сервісних центрах МВС спостерігається постійно.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

З початку 2025 року у сервісних центрах МВС проведено 200 тисяч практичних іспитів. І лише 32,5 тисячі з них успішно складені з першої спроби. Це свідчить про те, що фінальний етап до омріяного водійського проходять 16% кандидатів у водії.

Як підготуватись до іспиту з водіння

У ГСЦ також надали кілька порад, як краще підготуватись до перевірки навичок практичного керування та подолати хвилювання за кермом.

Найбільш популярна серед водіїв — категорія В, яка дозволяє керувати легковими автівками. Практичне навчання обов’язково відбувається в акредитованій автошколі: 40 годин на механічній коробці передач та 38 — автоматичній. За потреби кандидати у кермувальники можуть проходити додаткові практичні уроки.

Перед складанням практичного іспиту в сервісному центрі МВС варто ознайомитися з маршрутами для перевірки практичних навичок керування майбутнього водія. Вони розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС. Кожен територіальний сервісний центр МВС, який здійснює екзаменацію, має декілька маршрутів, з якими можливо заздалегідь ознайомитись. На мапі відображені початок і кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори. Це дає можливість краще підготуватись до іспиту, відпрацювати проблемні ділянки з інструктором та почуватись більш впевненіше за кермом під час іспиту.

Якщо іспит складено невдало, наступна спроба буде доступна через 10 календарних днів. Цей час надається для того, аби краще підготуватись до наступної спроби. Наразі кількість спроб необмежена. Іспити можливо складати, поки дійсний сертифікат про навчання в автошколі, а це 2 роки.

Нагадуємо, що вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС складає 420 грн.

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