Сколько в среднем зарабатывают киевляне Сегодня 12:40 — Личные финансы

Средняя зарплата в Киеве 45651 грн

Средняя номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций столицы составила 45 651 грн, что на 4,1% больше, чем в январе. Среднее количество штатных работников составило 1 032 511 человек.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве.

Средняя заработная плата в Киеве

Зарплаты по видам экономической деятельности в феврале

Финансовая и страховая деятельность — 92 016 грн;

Информация и телекоммуникации — 65 176 грн;

Государственное управление и оборона — 71 100 грн;

Перерабатывающая промышленность — 48 851 грн;

Поставка электроэнергии, газа и пара — 48 487 грн;

Промышленность в целом — 47291 грн;

Оптовая и розничная торговля — 43 303 грн;

Образование — 24 009 грн;

Здравоохранение и социальная помощь — 21 346 грн;

Строительство — 21 346 грн.

Работники финансовой сферы и телекоммуникаций традиционно получают самые высокие зарплаты, в то время как самые низкие — в строительстве и сфере образования.

Средняя зарплата в Украине

В то же время, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в феврале 2026 года составила 28 321 грн. Высокая заработная плата была в сфере информации и телекоммуникаций — 78 941 грн.

Наименьшая заработная плата наблюдалась на предприятиях искусства, спорта, развлечений и отдыха — 18681 грн.

Сравнение зарплат в Киеве и среднее по Украине

Напомним, по мнению украинцев, чтобы жить хорошо, одному человеку нужно иметь доход 20−40 тыс. грн в месяц. Чтобы «жить в достатке», сумма дохода должна составлять 120−200 тыс. грн, а для «зажиточной жизни» — более 400 тыс. грн в месяц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.