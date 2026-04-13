Сколько в среднем зарабатывают киевляне

Средняя зарплата в Киеве 45651 грн
Средняя номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций столицы составила 45 651 грн, что на 4,1% больше, чем в январе. Среднее количество штатных работников составило 1 032 511 человек.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве.
Средняя заработная плата в Киеве
Зарплаты по видам экономической деятельности в феврале

  • Финансовая и страховая деятельность — 92 016 грн;
  • Информация и телекоммуникации — 65 176 грн;
  • Государственное управление и оборона — 71 100 грн;
  • Перерабатывающая промышленность — 48 851 грн;
  • Поставка электроэнергии, газа и пара — 48 487 грн;
  • Промышленность в целом — 47291 грн;
  • Оптовая и розничная торговля — 43 303 грн;
  • Образование — 24 009 грн;
  • Здравоохранение и социальная помощь — 21 346 грн;
  • Строительство — 21 346 грн.
Работники финансовой сферы и телекоммуникаций традиционно получают самые высокие зарплаты, в то время как самые низкие — в строительстве и сфере образования.

Средняя зарплата в Украине

В то же время, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в феврале 2026 года составила 28 321 грн. Высокая заработная плата была в сфере информации и телекоммуникаций — 78 941 грн.
Наименьшая заработная плата наблюдалась на предприятиях искусства, спорта, развлечений и отдыха — 18681 грн.
Сравнение зарплат в Киеве и среднее по Украине
Напомним, по мнению украинцев, чтобы жить хорошо, одному человеку нужно иметь доход 20−40 тыс. грн в месяц. Чтобы «жить в достатке», сумма дохода должна составлять 120−200 тыс. грн, а для «зажиточной жизни» — более 400 тыс. грн в месяц.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
