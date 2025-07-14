Бонусы и кешбэк: как извлечь максимальную выгоду — Finance.ua

Бонусы и кешбэк: как извлечь максимальную выгоду
Кешбэк и бонусы — это реальная возможность экономить на повседневных расходах. Для этого нужно научиться грамотно выбирать карты и использовать их функции по полной. В статье Fiancne.ua рассказали, на какие основные критерии следует обращать внимание, чтобы получить максимум выгоды.
- Размер кешбэка
Желательно, чтобы стандартный кешбэк составлял не менее 1−2%. Идеальный вариант — возможность самостоятельно выбирать категории для повышенного кешбэка. Это несколько кликов в приложении, которые могут обеспечить до 20% возврата средств.
- Бонусная программа
Обратите внимание, предусмотрена ли бонусная система и кто входит в список партнеров, чтобы вы могли удобно тратить накопленные баллы или кешбэк на полезные товары и услуги.
- Комиссии
Проверьте, есть ли плата за снятие наличных, переводы и ежемесячное обслуживание карты. Лучший вариант — карта с нулевыми комиссиями за базовые операции.
- Мобильное приложение
Удобный интерфейс, возможность управлять кешбэком, просматривать акции и контролировать расходы — все это должно быть в мобильном приложении. Это значительно повышает комфорт пользования картой.
- Следите за акциями
Краткосрочные акционные предложения часто дают гораздо более выгодные условия кешбэка, чем стандартные. Регулярно проверяйте обновления в приложении или на сайте.
- Рассрочка
Узнайте, доступна ли опция рассрочки, на каких условиях она предоставляется и в каких магазинах работает. Это может быть выгодно при больших покупках.
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- Безопасность и удобство
Проверьте, поддерживает ли карта бесконтактную оплату, Apple Pay, Google Pay, а также биометрическую аутентификацию. Это важно для удобства и безопасности повседневного использования.
- Комбинируйте карты
Иногда целесообразно использовать несколько карт для разных целей: одну — для получения кешбэка, другую — для снятия наличных денег без комиссии или для путешествий за границу. Такой подход позволяет максимально использовать преимущества каждого предложения.
Подробнее о лучших предложениях по кешбэку от банков и бонусных программах рассказали в статье по ссылке.
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