Глава ГНС ​​хочет изменить налоговую нагрузку в регионах — Finance.ua

Глава ГНС хочет изменить налоговую нагрузку в регионах
Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием подходов к расчету налоговой нагрузки с учетом региональных особенностей.
Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с предприятиями и бизнес-ассоциациями Ивано-Франковской области.
Он отметил, что важным вопросом является существенная разница в налоговой нагрузке между регионами в пределах одной отрасли.
«К сожалению, до сих пор не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки по регионам. Команда ГНС уже работает над разработкой справедливых подходов, которые будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах», — рассказал Кравченко.
По его словам, конкретные предложения для бизнеса ожидаются до конца мая 2025 года.
Кравченко также обратил внимание, что в Ивано-Франковской области по сравнению с прошлым годом возросло на более чем 3,3 тысячи количество субъектов хозяйствования — до 90 тыс.
Напомним, Государственная налоговая служба Украины разослала более чем 1000 субъектам розничной торговли информационные сообщения через электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений в проведении наличных расчетов. В ГНС подчеркивают, что сообщения носят превентивный характер: добровольное исправление нарушений поможет избежать фактических проверок.
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