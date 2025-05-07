Глава ГНС ​​хочет изменить налоговую нагрузку в регионах — Finance.ua

Глава ГНС ​​хочет изменить налоговую нагрузку в регионах Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Глава ГНС ​​хочет изменить налоговую нагрузку в регионах

Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием подходов к расчету налоговой нагрузки с учетом региональных особенностей.

Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко во время встречи с предприятиями и бизнес-ассоциациями Ивано-Франковской области.

Он отметил, что важным вопросом является существенная разница в налоговой нагрузке между регионами в пределах одной отрасли.

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«К сожалению, до сих пор не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки по регионам. Команда ГНС ​​уже работает над разработкой справедливых подходов, которые будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах», — рассказал Кравченко.

По его словам, конкретные предложения для бизнеса ожидаются до конца мая 2025 года.

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Кравченко также обратил внимание, что в Ивано-Франковской области по сравнению с прошлым годом возросло на более чем 3,3 тысячи количество субъектов хозяйствования — до 90 тыс.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины разослала более чем 1000 субъектам розничной торговли информационные сообщения через электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений в проведении наличных расчетов. В ГНС подчеркивают, что сообщения носят превентивный характер: добровольное исправление нарушений поможет избежать фактических проверок.

Економічна Правда По материалам:

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