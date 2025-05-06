Гетманцев анонсировал новые налоги, но уже после военного положения — Finance.ua
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Гетманцев анонсировал новые налоги, но уже после военного положения

Казна и Политика
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Гетманцев анонсировал новые налоги, но уже после военного положения
Гетманцев анонсировал новые налоги, но уже после военного положения
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что изменения в налоговой системе Украины могут произойти только после окончания военного положения.
Об этом он сообщил в интервью «Главкому», в котором рассказал о планах налоговой политики на ближайшее время.
По словам Гетманцева, сейчас первоочередной задачей является принятие законопроекта, который имплементирует директиву DAС7 — директиву ЕС, требующую от операторов цифровых платформ собирать информацию о продавцах. Этот законопроект, касающийся налогообложения цифровых платформ, сложный, но важен для интеграции Украины в европейское экономическое пространство.
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«Если говорить о важных налоговых новациях, которые должны быть внесены в парламент в ближайшее время, то это, в первую очередь, законопроект, имплементирующий директиву DAС7… Это сложный законопроект, который мы проработаем и будем пытаться принять, если опять же успеем, потому что видите, как головокружительно разворачиваются события», — отметил Гетманцев.
Что касается дальнейших изменений в налоговой системе, нардеп сослался на «Национальную стратегию доходов до 2030 года», где четко расписаны этапы реформирования. Первый этап предусматривает реформирование Таможенной и Налоговой служб, а второй — изменения налоговой системы в целом, в частности реформу налогообложения доходов физических лиц.
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На вопрос о возможности точечного повышения налогов, в частности НДС, до конца текущей каденции Верховной Рады Гетманцев ответил категорически: «Нет, я не вижу каких-либо оснований для этого при этой каденции Верховной Рады».
Он также подчеркнул, что время работы текущего парламента, согласно Конституции, уже истекло, и сейчас депутаты работают «на продленке».
«Установленная Конституцией каденция этого парламента истекла в прошлом году. Мы сейчас — на „продленке“. Поэтому очевидно, что мир, прекращение военного положения, и очень на это надеюсь — улучшение ситуации в безопасности откроют возможности для проведения выборов. Я убежден, что после этого выборы и президента, и парламента должны состояться как можно скорее. Но пока нет ответов на основные вопросы, когда и при каких условиях будет прекращение огня и устойчивый мир», — подытожил Гетманцев.
По материалам:
Главком
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