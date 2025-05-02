Налоговая стала рассылать письма бизнесу с предупреждениями о нарушениях — Finance.ua

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Налоговая стала рассылать письма бизнесу с предупреждениями о нарушениях

Личные финансы
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Налоговая стала рассылать письма бизнесу с предупреждениями о нарушениях
Налоговая стала рассылать письма бизнесу с предупреждениями о нарушениях
Государственная налоговая служба Украины разослала более 1000 субъектам розничной торговли информационные сообщения через электронный кабинет для предотвращения возможных нарушений в проведении наличных расчетов.
Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.
Специалисты налоговой проанализировали фискальные чеки компаний за март 2025 года и обнаружили, что у части плательщиков полностью отсутствуют операции с наличными. Это может свидетельствовать о непроведении таких расчетов через регистраторы расчетных операций (РРО), что является потенциальным нарушением налогового законодательства.

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«Мы предложили бизнесу самостоятельно пересмотреть предыдущие операции и в дальнейшем не допускать расчетов без РРО», — отметил Кравченко.
В ГНС подчеркивают, что сообщения носят превентивный характер: добровольное исправление нарушений поможет избежать фактических проверок.
Такие действия соответствуют Национальной стратегии доходов и направлены на повышение уровня налоговой дисциплины, формирование доверия к налоговой службе и стимулирование добровольной уплаты налогов.
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Напомним, крупный бизнес в 2024 году в среднем увеличил заработную плату штатных работников на 23%.
Рост заработных плат среди крупного бизнеса практически совпадает с официальным показателем Государственной службы статистики, зафиксировавшей прирост средней зарплаты на 23% в 2024 году.
Однако абсолютный уровень средних зарплат отличается на 36%: для крупного бизнеса это 29 153 грн, а у Госстата общий показатель для Украины составляет 21 473 грн (оба показателя приведены к удержанию налога на доходы физических лиц и военного сбора).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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