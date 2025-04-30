Гетманцев анонсировал смягчение условий для участников «Клуба белого бизнеса» — Finance.ua
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Гетманцев анонсировал смягчение условий для участников «Клуба белого бизнеса»

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Гетманцев анонсировал смягчение условий для участников «Клуба белого бизнеса»
Гетманцев анонсировал смягчение условий для участников «Клуба белого бизнеса»
Правительство планирует пересмотреть критерии для включения предприятий в «Клуб белого бизнеса», что дает налоговые преференции добросовестным плательщикам. Речь идет не только об смягчении условий, но и об устранении технических недостатков, мешающих добропорядочному бизнесу оставаться в списке.
Об этом в интервью «Главкому» рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Наверное, штраф в 340 грн — недостаточный повод для того, чтобы исключать компанию из перечня „белого бизнеса“, если действительно этот штраф был оплачен и вопрос уже закрыт», — отметил он.
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В мае ожидается внесение законопроекта по усовершенствованию критериев членства. В частности, планируется исправить ситуацию, когда предприятия физически не могут отвечать действующим требованиям.
Гетманцев отмечает, что участие в «Клубе белого бизнеса» не дает автоматических привилегий, но освобождает предприятия от плановых налоговых проверок в рамках реализуемого уже третий год подряд риск-ориентированного подхода.
Также он опроверг расхожее мнение, что вылет из перечня означает немедленный возврат проверок: «План проверок формируется дважды в год, и для включения в него предприятие должно соответствовать определенному набору рисков».
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По оценкам Европейской бизнес-ассоциации, 48% компаний заинтересованы в участии в программе.
Добавим, по состоянию на сегодняшний день в списке так называемого «Клуба белого бизнеса» находится 8199 добросовестных налогоплательщиков — это на 55 меньше, чем в предыдущем квартале.
По его словам, произошло обновление списка — более 2500 предприятий присоединились к клубу, и примерно столько же покинули. Существенно увеличилось представительство физических лиц-предпринимателей: сейчас их в списке 732, что на 581 больше. Также в клубе есть 211 резидентов «Дія.City».
Основанием для исключения из перечня могут быть даже формальные нарушения, например, несвоевременная подача налоговой отчетности. В то же время Гетманцев признает, что отдельные критерии требуют коррекции.
По материалам:
Діло
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