Каждый пятый банк в Украине работает в убыток — Finance.ua

Каждый пятый банк в Украине работает в убыток Сегодня 10:06

Каждый пятый банк в Украине работает в убыток

За первое полугодие 2025 года 13 банков зафиксировали убытки, а в целом каждый пятый банк в Украине убыточный.

Об этом сообщает Опендатабот

В общей сложности за шесть месяцев украинские банки заработали до уплаты налогов 100,06 млрд грн. Это практически соответствует прошлогоднему результату.

Налоговые расходы составили 21,99 млрд грн, это 22% от прибыли. После уплаты налогов банкам осталось 78,07 млрд грн.

Среди прибыльных учреждений не все демонстрируют рост: только более трети из них улучшили финансовые результаты. Лидером по темпам прироста стал МетаБанк, нарастивший прибыль в 118 раз. ПриватБанк показал стабильный прирост на уровне +14%.

Сколько зарабатывают банки

Топ-10 самых крупных банков остался без изменений. Вместе эти учреждения заработали 68,05 млрд грн — 87% общей прибыли банковского сектора.

Госбанки

Почти половина всей прибыли украинских банков приходится на ПриватБанк: его показатели составляют 34,88 млрд. грн. прибыли и 11,09 млрд. грн. налоговых вычетов.

Среди государственных банков единственным убыточным остался Первый Инвестиционный с результатом -29,43 млн. грн.

Мотор-Банк впервые за долгое время смог выйти из минуса. В целом прибыль госбанков выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преимущественно благодаря Привату.

Читайте также Чистая прибыль украинских банков снизилась

Банки с иностранным капиталом

Иностранные банки, напротив, зафиксировали снижение прибыли почти на четверть — до 16,57 млрд грн. Лидером среди них остается Райффайзен: его показатели выросли на 10%, до 4,74 млрд. грн. прибыли и 1,66 млрд. грн. уплаченных налогов.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом также просели на четверть — их прибыль составила 10,06 млрд грн. ПУМБ удерживает первое место с результатом 3,57 млрд грн, что на 7% меньше, чем в прошлом. Вместе с Универсал Банком они сформировали 59% дохода всей группы.

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Кликните на изображении в новости и узнавайте главное за несколько минут.

Более четверти частных банков завершили первое полугодие 2025 года с убытком.

Также два банка изменили названия: Кредит Европа банк стал Нексент банком, а Банк инвестиций и сбережений — Бизнесбанком.

К слову, за шесть месяцев НБУ оштрафовал 16 банков на сумму 240 млн. грн. за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.