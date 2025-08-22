Каждый пятый банк в Украине работает в убыток — Finance.ua
За первое полугодие 2025 года 13 банков зафиксировали убытки, а в целом каждый пятый банк в Украине убыточный.
Об этом сообщает Опендатабот.
В общей сложности за шесть месяцев украинские банки заработали до уплаты налогов 100,06 млрд грн. Это практически соответствует прошлогоднему результату.
Налоговые расходы составили 21,99 млрд грн, это 22% от прибыли. После уплаты налогов банкам осталось 78,07 млрд грн.
Среди прибыльных учреждений не все демонстрируют рост: только более трети из них улучшили финансовые результаты. Лидером по темпам прироста стал МетаБанк, нарастивший прибыль в 118 раз. ПриватБанк показал стабильный прирост на уровне +14%.

Сколько зарабатывают банки

Топ-10 самых крупных банков остался без изменений. Вместе эти учреждения заработали 68,05 млрд грн — 87% общей прибыли банковского сектора.
Каждый пятый банк в Украине работает в убыток
  • Госбанки
Почти половина всей прибыли украинских банков приходится на ПриватБанк: его показатели составляют 34,88 млрд. грн. прибыли и 11,09 млрд. грн. налоговых вычетов.
Среди государственных банков единственным убыточным остался Первый Инвестиционный с результатом -29,43 млн. грн.
Мотор-Банк впервые за долгое время смог выйти из минуса. В целом прибыль госбанков выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преимущественно благодаря Привату.
  • Банки с иностранным капиталом
Иностранные банки, напротив, зафиксировали снижение прибыли почти на четверть — до 16,57 млрд грн. Лидером среди них остается Райффайзен: его показатели выросли на 10%, до 4,74 млрд. грн. прибыли и 1,66 млрд. грн. уплаченных налогов.
  • Банки с частным капиталом
Банки с частным капиталом также просели на четверть — их прибыль составила 10,06 млрд грн. ПУМБ удерживает первое место с результатом 3,57 млрд грн, что на 7% меньше, чем в прошлом. Вместе с Универсал Банком они сформировали 59% дохода всей группы.
Более четверти частных банков завершили первое полугодие 2025 года с убытком.
Также два банка изменили названия: Кредит Европа банк стал Нексент банком, а Банк инвестиций и сбережений — Бизнесбанком.
К слову, за шесть месяцев НБУ оштрафовал 16 банков на сумму 240 млн. грн. за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства.
Светлана Вышковская
Редактор
