Украинцы держат на банковских счетах почти полтора триллиона гривен — Finance.ua
Украинцы держат на банковских счетах почти полтора триллиона гривен

Кредит&Депозит
По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в частности ФЛП) в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц.
Из этой суммы:
  • депозиты в национальной валюте составили 959,7 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте — 522,9 млрд грн (рост на 4,2 млрд грн).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на начало августа составила 3,2%, а их доля в общей сумме вкладов — 11,3%. Сумма средств на счетах предпринимателей достигла 167,7 млрд грн. Важно, что депозиты физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Сколько денег украинцы держат в банках

Распределение по размерам:
  • до 10 грн — 41,09% вкладчиков;
  • от 10 до 200 000 грн — 56,99% вкладчиков или 27,66% от суммы вкладов;
  • от 200 000 до 400 000 грн — 0,97% вкладчиков или 12,91% от суммы вкладов;
  • от 400 000 до 600 000 грн — 0,37% вкладчиков или 8,64% от суммы вкладов;
  • свыше 600 000 грн — 0,58% вкладчиков или 50,79 от суммы вкладов.
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:
  • до 3 месяцев — 17,33%;
  • от 3 до 6 месяцев — 7,22%;
  • от 6 месяцев до года — 4,53%;
  • больше года — 0,82%.
Напомним, на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБанки Украины
